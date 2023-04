Quando mancano poche ore ad una nuova registrazione di U&D, il blogger Pugnaloni ha intervistato un'ex dama che è stata citata spesso nelle ultime puntate che sono andate in onda. Veronica Ursida, storica fiamma di Armando, ha detto la sua sia sullo scontro che il napoletano ha avuto con Aurora che sui continui attacchi che Roberta fa alla tronista Nicole in studio. Frecciatine e rivelazioni da parte della romana che in passato ha vissuto una tormentata frequentazione con Incarnato.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo che Pamela Barretta ha suggerito ai fan di U&D di cambiare canale quando in tv apparirà Armando, un'altra ex dama del Trono Over ha preso parola sui social per commentare quello che sta accadendo in studio di recente.

Veronica Ursida ha rilasciato una pungente intervista sugli episodi che hanno segnato le ultime puntate, a partire dalle mille discussioni che ci sono state tra i protagonisti del parterre.

Quando il blogger Pugnaloni le ha chiesto un parere sui tanti scontri che Incarnato ha avuto con Aurora davanti alle telecamere, la romana ha risposto: "Lei la capisco perché per anni ha subito aggressioni verbali. Lui fa così, è meschino e cattivo".

In merito al rapporto che il cavaliere ha instaurato con Lucrezia Comanducci lontano dai riflettori, poi, la donna ha raccontato: "Lei la conosco bene e mi ha detto di essersi vista spesso con Armando. So che si sono incontrati a Napoli e a Roma e che tra loro c'è stato del tenero".

Attesa per le anticipazioni di U&D

Veronica ha precisato che sarebbe stata la stessa Lucrezia a raccontarle queste cose, quindi non esclude che possa averle mentito, tant'è che nell'intervista ha aggiunto: "Sono fatti della stessa pasta, per questo ora lo sta tutelando".

L'ex dama del Trono Over ha parlato anche di alcune chat che dimostrerebbero la frequentazione mai ufficializzata tra Incarnato e Comanducci, un po' come ha fatto Aurora Tropea nelle ultime puntate di U&D che sono state trasmesse su Canale 5.

Al blogger Pugnaloni che le ha domandato un'opinione sul caos che si è scatenato negli studi del dating-show in questo periodo, Ursida ha fatto sapere: "Ormai si vedono solo litigate, è diventato Uomini vs Donne".

Le frecciatine più velenose, però, la romana le ha lanciate a un'altra sua storica antagonista televisiva. Quando le è stato chiesto di commentare le accese discussioni che Roberta ha con Nicole in trasmissione, Veronica ha detto: "Lei è particolarmente invidiosa delle donne bionde e con gli occhi chiari".

Nuove riprese di U&D a fine aprile

L'ex dama Ursida ha punzecchiato Di Padua aggiungendo che se la starebbe prendendo con la giovane tronista Santinelli solo perché in studio non ci sarebbe una coppia nella quale intromettersi.

"Con lei ha gli stessi atteggiamenti che aveva con me, come quando mi disse che mi avrebbe presa per i capelli e trascinata per tutta Mediaset", ha proseguito Veronica nell'intervista che è stata pubblicata il 29 aprile.

Insomma, la romana si è schierata con Aurora e contro il "duo" Armando-Roberta, con i quali ha avuto da ridire parecchio nel periodo in cui anche lei ha partecipato al dating-show per cercare l'anima gemella.

Oggi e domani, intanto, si svolgeranno due nuove registrazioni di Uomini e donne: le anticipazioni chiariranno se Maria De Filippi sceglierà di tornare sull'"argomento Lucrezia" e sulle accuse che Tropea continua a lanciare ad Incarnato da un paio di settimane a questa parte.

Il cavaliere ha detto sì all'ospitata dell'ex corteggiatrice, quindi è probabile che nelle prossime ore emergano nuovi dettagli su questa storia.