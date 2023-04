Domenica 16 aprile si è svolta una nuova registrazione di U&D: gli spoiler che stanno trapelando dagli studi Elios, fanno sapere che i giovani e i "senior" del cast hanno regalato interessanti spunti di discussione. Tra i personaggi più chiacchierati del Trono Over, ci sono ancora i "veterani" Armando, Gemma e Roberta: quest'ultima, in particolare, non perde occasione per punzecchiare la tronista Nicole.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 15/04 parlavano soprattutto di Paola e delle critiche che ha ricevuto da quasi tutto il cast.

La dama del Trono Over è stata attaccata per la scelta di interrompere una conoscenza, cosa che continua a capitare anche agli altri volti storici del cast del dating-show come Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

La donna, poi, ha accettato di uscire a cena con un signore che sta frequentando anche Gemma: il cavaliere Elio, infatti, è "conteso" dalle due protagoniste del parterre che da mesi battibeccano e palesano un interesse per le stesse persone.

Galgani sta provando a voltare pagina dopo la burrascosa storia che ha vissuto con Silvio, il corteggiatore che per qualche settimana ha monopolizzato intere puntate della trasmissione con il suo modo di fare diretto e passionale, lo stesso che ha allontanato la romantica 73enne dopo una serie di tentativi di lasciarsi andare anche fisicamente con lui.

Scintille tra i volti noti di U&D

Gli spoiler delle riprese di U&D che si sono svolte il 16 aprile, però, riguardano anche i ragazzi che stanno cercando l'anima gemella davanti alle telecamere. Nicole ha deciso di non andare a riprendere Cristian (il corteggiatore che si è auto eliminato la scorsa settimana dopo aver saputo dello scambio di bigliettini tra la tronista e un suo "antagonista"), quindi d'ora in poi conoscerà solamente Andrea e Carlo.

Roberta continua a intromettersi nel percorso di Santinelli: nelle ultime registrazioni, ad esempio, Di Padua ha accusato la giovane studentessa di avere pochi contenuti e di essere brava solo a dare baci passionali in esterna.

L'astio tra le due è alle stelle e da diverse puntate Maria De Filippi decide di concedere spazio a questa rivalità più che al racconto di quello che accade negli appuntamenti tra i tronisti e i loro spasimanti.

Le novità sulle dinamiche di U&D

Le puntate di U&D che sono state registrate sabato 15 che domenica 16 aprile saranno trasmesse su Canale 5 già a partire da lunedì 17 aprile.

Da quando è iniziato il serale di Amici 22, le registrazioni del dating-show sono quasi di pari passo con la loro riproposizione sul piccolo schermo: Maria De Filippi, infatti, approfitta del weekend per "mettere in cantiere" almeno due nuovi appuntamenti (da mostrare ai telespettatori in un'intera settimana di programmazione).

Per quanto riguarda quello che è accaduto nel pomeriggio agli Elios, il blogger Pugnaloni sta usando Instagram per far sapere che Nicola ha iniziato a nutrire qualche dubbio sulla sincerità di Carlo, ma lui ha chiarito che uscirebbe anche subito dalla trasmissione con lei.

Sul fronte Over, invece, lite furiosa tra Gemma e Paola per Elio: la torinese, inoltre, ha accettato di conoscere un nuovo signore che ha scritto alla redazione solo per lei.