Questo sabato 15 aprile Maria De Filippi ha condotto la prima delle due registrazioni di Uomini e Donne previste per il weekend: il cast, dunque, nel pomeriggio si è ritrovato agli Elios per partecipare a una puntata che sarà trasmessa in tv già la prossima settimana.

Tra i protagonisti degli ultimi appuntamenti, c'è stato Armando Incarnato: il cavaliere è finito al centro di una "bufera" mediatica a causa delle accuse che gli ha lanciato Aurora. Le anticipazioni fanno sapere che sono continuati gli scontri e si è inserita anche Paola, criticata da tutti per aver chiuso una conoscenza.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Armando continua a negare e a sottolineare il rispetto che ha sempre portato sia al programma che a Maria De Filippi. Da un paio di settimane, infatti, le anticipazioni del Trono Over riguardano soprattutto Incarnato e come gestirebbe la popolarità al di fuori dagli studi Elios.

Aurora sostiene che il cavaliere avrebbe un manager (che gli organizzerebbe serate ed eventi in giro per l'Italia) e che avrebbe anche cercato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso autunno. Questa teoria è stata avallata anche dalle ex dame Pamela Barretta e Veronica Ursida, che sui social hanno attaccato il napoletano svelando alcuni retroscena del periodo in cui si sono frequentati.

Tensioni tra i volti di U&D

Al termine della registrazione di U&D del 15 aprile, dunque, il blogger Pugnaloni sta usando i social network per raccontare cosa è accaduto in studio nelle ore precedenti.

Armando è stato al centro dell'attenzione dopo il confronto che ha avuto con Gianni Sperti e Maria De Filippi la scorsa settimana.

La conduttrice ha sempre detto di credere alla versione di Incarnato sul provino per il GF Vip e sul manager, mentre l'opinionista ha deciso di dargli un'opportunità dopo essersi stretti la mano davanti a tutti.

Il cavaliere del Trono Over ha anche risposto alle accuse che gli hanno lanciato nei giorni scorsi due sue vecchie conoscenze: se Barbara De Santi l'ha difeso, Pamela Barretta e Veronica Ursida l'hanno attaccato definendolo una persona falsa che starebbe nel parterre soltanto per un tornaconto d'immagine ed economico.

La padrona di casa ha preferito evitare quest'argomento e oggi si è concentrata sulle conoscenze di Paola e Gemma: la prima ha interrotto la frequentazione con un signore e per questo è stata molto contestata, la seconda sta uscendo con la new entry Elio.

Risvolti tra i giovani di U&D

Lorenzo Pugnaloni ha anche confermato che alle riprese odierne del dating-show non ha partecipato una coppia che nei giorni scorsi è finita al centro del Gossip per una presunta crisi: Alessandro Vicinanza e Ida Platano, infatti, pare siano ancora felicemente fidanzati e non intendono tornare in studio né come ospiti né come membri del parterre.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda su Canale 5 già a partire da lunedì 17 aprile (le registrazioni sono quasi di pari passo con la loro trasmissione sul piccolo schermo), però, riguardano anche i ragazzi del Trono Classico.

Nicole, in particolare, da qualche settimana è al centro dell'attenzione per i rapporti che sta costruendo con Carlo e Andrea: anche se con il primo corteggiatore c'è passione e complicità, è con il secondo che la tronista si è scambiata gesti d'intesa davanti e dietro le telecamere.

Gianni Sperti, infatti, sostiene che i due giovani potrebbero conoscersi da tempo e che ora starebbero fingendo di frequentarsi in tv. I diretti interessati hanno sempre smentito questa supposizione dell'opinionista, secondo lui avallata da un bigliettino che il ragazzo ha consegnato a Santinelli di nascosto durante un ballo.

Nelle esterne che ha fatto in settimana, Nicole ha baciato Carlo e non Andrea: questo ha spinto Roberta a punzecchiarla sul fatto che lei saprebbe fare solo questo e che i contenuti li offrirebbero i suoi spasimanti.