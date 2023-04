Stanno facendo molto discutere le ultime dichiarazioni che ha rilasciato una nota ex corteggiatrice di U&D: tramite il suo profilo Instagram, infatti, Chiara Rabbi ha confermato la versione dell'ex Davide sul loro ultimo tentativo di riavvicinamento. La romana ha raccontato del bacio che ha dato a Donadei una sera in discoteca, ma anche di quello dato un altro poche ore dopo: la giovane ha fatto "mea culpa" sui social network, mentre l'ex tronista non si è ancora esposto sulla vicenda.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Da qualche settimana si sono riaccesi i riflettori su una coppia che si è formata nel dating-show e che la scorsa estate si è separata: si tratta di Chiara e Davide, fidanzati per un paio d'anni e al centro dall'attenzione per presunti tradimenti venuti fuori dopo la rottura (si è vociferato di un flirt tra il tronista e Roberta Di Padua, attuale dama del Trono Over).

Qualche giorno fa Donadei si è esposto su Instagram per parlare di un increscioso episodio che aveva vissuto la sera prima: dopo aver cercato un riavvicinamento con Rabbi, il pugliese ha perso le staffe nel vederla tra le braccia di un altro uomo in discoteca.

Il racconto della protagonista di U&D

Se inizialmente ha preferito non commentare i tanti Gossip che si sono innescati dal racconto dell'ex, alcune ore fa Chiara ha preso parola su Instagram e ha fornito la sua versione dei fatti.

"Non c'è niente di finto, mi prendo tutte le responsabilità", ha esordito la giovane ex corteggiatrice di U&D nello sfogo che i siti stanno riportando il 27 aprile.

In merito a quello che è accaduto qualche sera fa a Milano, Rabbi ha detto: "Lui ha cercato un riavvicinamento e io all'inizio non volevo saperne nulla.

Nei giorni seguenti, però, mi è piaciuto il gioco che si era creato".

"Una sera eravamo in un locale e c'è stato un bacio, voluto e sentito da parte di entrambi", ha confessato la romana sempre sui social network.

La situazione, però, è precipitata quando il suo gruppo si è spostato in un'altra discoteca della città: "Non so cosa mi abbia detto la testa, ho sbagliato.

Volevo farlo ingelosire e ho baciato un altro".

L'ex protagonista del Trono Classico ha precisato che non avrebbe mai voluto ferire Donadei, tant'è che oggi si dice pentita di come si è comportata: "Non vado fiera di quello che ho fatto, ma davvero non volevo".

I rumor sul futuro di U&D

"Mi dispiace davvero tanto, è uscita fuori la parte peggiore di me", si conclude così lo sfogo col quale Chiara ha confermato la versione di Davide sulla serata in cui si sono riavvicinati per poche ore, salvo poi lasciarsi un'altra volta in seguito alle effusioni tra lei e una terza persona.

Questa coppia non è l'unica a essere finita al centro del gossip nell'ultimo periodo: da qualche giorno, infatti, in rete non si parla d'altro di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi nel programma di Maria De Filippi.

Giorgio Manetti ha detto sì alla "reunion" con Gemma a U&D, ma a condizione che sia lei a cercarlo per prima: tra la fine di questa stagione tv e la prossima, dunque, il "gabbiano" potrebbe riprendere posto nel parterre del Trono Over.

Questo possibile ritorno potrebbe anche combaciare con la mancata riconferma di alcuni "veterani" del cast che ultimamente si sono resi protagonisti di risse e momenti di fortissima tensione: si vocifera che Armando e Riccardo sarebbero "osservati speciali" e che il loro futuro nel dating-show sarebbe incerto.