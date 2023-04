Non accennano a placarsi le chiacchiere sulle frizioni che ci sarebbero tra Papi e Blasi all'Isola dei Famosi. In queste ore, infatti, sul web sta circolando il rumor secondo il quale l'opinionista potrebbe essere "cacciato" dai piani alti per aver sovrastato più volte la padrona di casa con gesti e parole fuori luogo. Martedì 2 maggio, dunque, ad affiancare Vladimir Luxuria potrebbe essere un'altra persona.

Aggiornamenti sul cast de L'isola dei Famosi

Si sta facendo un gran parlare dell'atteggiamento "invadente" di Enrico Papi a L'Isola dei Famosi: anche se il reality-show è iniziato da meno di due settimane, tanti spettatori si sono accorti della voglia del romano di primeggiare su Ilary Blasi.

Anche quest'ultima si è mostrata spesso indispettita per le continue intromissioni dell'opinionista nella sua conduzione, "spezzettata" da commenti non richiesti e gesti che nessun altro aveva mai fatto in diretta tv.

Lunedì scorso, ad esempio, il collega di Luxuria ha cercato di strappare dalle mani della presentatrice la busta che conteneva il nome dell'eliminato della serata (Marco Predolin, poi sbarcato sull'atollo di Sant'Elena come "ultima spiaggia"): questo comportamento non sarebbe piaciuto né alla padrona di casa né agli addetti ai lavori che proprio in queste ore si starebbero riunendo per decidere del futuro di Papi.

Il parere di chi guarda L'isola dei Famosi

"La sua partenza come opinionista è stata disastrosa, tant'è che Nicola Savino manca l'aria a tutti", inizia così l'indiscrezione social su quello che starebbe accadendo in queste ore nei corridoi Mediaset.

Il gesto di strappare la busta dalle mani di Ilary avrebbe fatto arrabbiare lei e tutti gli addetti ai lavori perché "Enrico avrebbe disintegrato una liturgia che spetta solo ed unicamente a chi conduce".

I giornalisti sostengono che Papi vorrebbe stare sempre al centro dell'attenzione, quindi il ruolo che gli è stato affidato a L'isola dei Famosi gli starebbe stretto.

"Non è escluso che possa abbandonare già martedì 2 maggio", si legge ancora in rete il 27 aprile.

Voci ancora tutte da confermare, inoltre, sostengono che i vertici Mediaset starebbero seriamente prendendo in considerazione l'idea di sostituire Enrico già a partire dalla terza puntata.

"Ci sono accese riunioni in corso perché scegliere lui si è dimostrata una scelta non azzeccata".

La vita dei naufraghi a L'isola dei Famosi

Insomma, la presenza di Enrico Papi nella diretta che Ilary Blasi condurrà eccezionalmente martedì prossimo (il reality-show andrà in onda il 2 maggio e non l'1 in quanto giorno di festa) non sarebbe scontata: gli addetti ai lavori starebbero valutando l'opportunità di non riconfermare il romano nel cast dopo i tanti momenti di tensione che ci sono stati tra lui e la padrona di casa nelle prime due puntate.

Per quanto riguarda i concorrenti, Cristina Scuccia continua ad essere protagonista de L'isola dei Famosi 2023: a far discutere è soprattutto il privato della donna, che tende a raccontare pochissimo della vita che ha intrapreso da quando ha deciso di rinunciare ai voti.

In Honduras, intanto, ci sono state nuove tensioni tra Helena e Fiore per la divisione della razione di riso settimanale: la sorella di Asia ha voluto indagare sulle porzioni che la modella ha assegnato al loro gruppo (quello delle "Chicas"), non fidandosi delle sue parole e chiedendo delucidazioni al leader.

L'attenzione dei curiosi, però, al momento è tutta per quello che starebbe succedendo a Cologno Monzese, dove i vertici di rete starebbero discutendo del futuro dell'opinionista Papi.