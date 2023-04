Venerdì 28 aprile è stata pubblicata una nuova intervista di Gemma Galgani: la dama di U&D è tornata a parlare di Giorgio Manetti e di come è nata la loro storia d'amore, tra passione e romanticismo. Queste dichiarazioni della 73enne arrivano proprio nel periodo in cui in rete impazza il rumor sul possibile rientro del "gabbiano" nel cast del Trono Over: in merito a questo, però, la torinese non ha detto nulla.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di U&D

Sono passati pochi giorni da quando in rete si è diffusa la voce sul possibile ritorno di Giorgio Manetti nel Trono Over di U&D.

Sono state alcune dichiarazioni del cavaliere a lasciar pensare che accetterebbe di rimettersi in gioco nel dating-show al quale ha già partecipato alcuni anni fa e dove ha conosciuto una sua storica ex.

Alla domanda dei giornalisti se direbbe "sì" ad un incontro con Gemma, il toscano ha risposto: "Certo che la rivedrei, l'ho perdonata. Anche se dovrebbe essere lei a cercarmi per prima".

Se l'imprenditore rientrerà davvero nel cast (questo potrebbe avvenire nelle prossime registrazioni o addirittura dopo l'estate, all'inizio della nuova edizione), è presto per dirlo ma Galgani potrebbe aver dato un indizio a riguardo tornando a dedicare parole dolci all'ex fidanzato.

I ricordi sognanti della protagonista di U&D

Nel nuovo numero del magazine della trasmissione, infatti, è presente un'intervista che ha rilasciato Gemma sul suo passato amoroso: a distanza di circa 8 anni, la torinese ha parlato di Giorgio e di come è stata la loro prima notte d'amore.

"Quella sera in albergo eravamo travolti da un desiderio quasi incontrollabile.

Ero agitata come un'adolescente, temevo di non essere alla sua altezza", ha esordito Galgani nel racconto che i siti di gossip stanno riportando il 28 aprile.

Nel ripensare al primo approccio fisico che ha avuto con Manetti, la dama del Trono Over ha aggiunto: "Mi lasciai trasportare dalla passionalità, mi abbandonai tra le sue braccia e l'intimità si sciolse naturalmente".

"Quella notte è stata magica, indimenticabile e romantica", ha proseguito la protagonista di U&D.

La 73enne ha anche reso pubblico il primo pensiero che ebbero sia lei che Giorgio il giorno successivo, quando si inviarono reciprocamente la foto di alcuni fiori presenti nelle loro camere d'albergo.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Le prime incomprensioni sono arrivate quando Giorgio è tornato in studio e ha chiarito che intendeva frequentare anche altre persone: spinta da un forte sentimento, Gemma ha accettato quella situazione e per questo è stata presa di mira dagli opinionisti.

L'intervista che la dama ha rilasciato in questi giorni, alcuni fan l'hanno interpretata come una risposta a quella con la quale Manetti sembra aver lasciato aperta una porta per un suo ritorno in trasmissione.

Di recente, infatti, tutti i siti hanno riportato le dichiarazioni con le quali Giorgio ha detto sì a una reunion con Gemma, un incontro che potrebbe ravvivare la dinamiche del dating-show. Da tempo, infatti, le puntate sono incentrate sulle discussioni tra i vari protagonisti del cast: il 28 aprile, ad esempio, i telespettatori hanno assistito a una furiosa lite tra Armando e Riccardo.

Maria De Filippi ha fatto fatica a contenere l'ira dei due cavalieri, tant'è che la redazione è stata costretta a censurare quei secondi della registrazione in cui i due si sono messi le mani addosso. A svelare quello che non è andato in onda su Canale 5, sono le anticipazioni riportate da chi sabato scorso era in studio e ha visto sia la rissa che lo scontro verbale che hanno avuto Incarnato e Guarnieri.