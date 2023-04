Quella andata in onda, questo venerdì 28 aprile, è stata una puntata di Uomini e donne infuocata. Protagonisti di un acceso scontro Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. I due cavalieri del trono over hanno sfiorato la rissa e solo l'intervento della conduttrice Maria De Filippi ha riportato la calma in studio e placato gli animi. Addirittura, stando ad alcune indiscrezioni circolate sul web, pare che la produzione sia stata costretta a tagliare una parte della registrazione. Ad essere stata cancellata la scena in cui Armando e Riccardo sarebbero arrivati alle mani.

Armando vs Riccardo: scena tagliata

Riccardo e Armando non se le sono mandate a dire. Tra di loro sono volate offese e accuse reciproche con il tarantino che ha accusato Incarnato di non aver creato nulla nel programma ed essere bravo solo ad attaccare e calpestare tutti. Dal suo canto invece, il napoletano ha inveito dicendo a Riccardo che la sua non è altro che invidia per la sua ex Ida Platano, visto che spesso parla ancora di lei sui social. Armando ha detto che a bruciargli sarebbe il fatto che la donna si sia rifatta una vita. La tensione in studio si tagliava con il filo del coltello, tanto che la conduttrice Maria De Filippi ha invitando Riccardo Guarnieri a sedersi tra il pubblico.

Tutta colpa di Aurora Tropea? Scontro con Maria De Filippi

Alla fine dello scontro, i due cavalieri si sono stretti la mano e tra loro sembra sia tornato il sereno. Tutto però è iniziato da alcune dichiarazioni fatte dalla dama Aurora Tropea. Affermazioni che non sono andate giù alla stessa padrona di casa Maria De Filippi. La donna ad un certo punto ha, infatti, inveito contro il napoletano dicendo: “Fatti salvare il c...

da questa signora”.

La conduttrice ha capito subito che quelle parole erano rivolte proprio a lei e ha fatto capire ad Aurora che qualsiasi segnalazione fatta su Armando e le sue serate è inutile, in quanto al programma non interessa.

La conduttrice ha poi aggiunto che ad interessare la redazione sarebbe soltanto un'eventuale relazione dell'uomo fuori dallo studio.

Intanto, Dario, il cavaliere con cui la Tropea si stava frequentando ha comunicato la sua intenzione di porre fine alla loro conoscenza. La donna è scoppiata in lacrime e Maria De Filippi, intervenuta ancora una volta, le ha suggerito di inviare l'uomo a ballare con lei invece di continuare a parlare con il microfono.

Intanto, il programma dedicato ai sentimenti si avvicina alla chiusura in vista della consueta pausa estiva. Le ultime puntate dovrebbero andare in onda a fine maggio e poi si ripartirà con la nuova stagione agli inizi di settembre.