Questo martedì 11 aprile è andata in onda la registrazione di U&D del 7 aprile, quella quasi interamente dedicata ad Armando e alle pesanti accuse che gli ha mosso Aurora.

Come avevano rivelato le anticipazioni alcuni giorni fa, Maria De Filippi ha stupito tutti prendendo le parti del cavaliere nell'accesa discussione che c'è stata in studio: mentre Incarnato ribadiva di non aver mai fatto un casting per il GF Vip, la presentatrice lo rassicurava dicendogli che non ci sarebbe stato nulla di male.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo un giorno di stop, è ricominciata la regolare programmazione di U&D: l'11 aprile è stata trasmessa la puntata che Maria De Filippi ha condotto venerdì scorso, quella in cui si è parlato soprattutto di Armando e del perché parteciperebbe al dating-show.

Il cavaliere ha discusso animatamente prima con Riccardo e poi con Gianni a causa delle dichiarazioni che ha rilasciato al magazine della trasmissione su entrambi: Guarnieri si è detto risentito dei consigli amorosi che gli ha dato il "rivale", mentre Sperti ha contestato il modo di fare spesso provocatorio che Incarnato avrebbe nei suoi confronti in studio.

Il momento più chiacchierato, però, è quello in cui Aurora ha chiesto la parola e ha accusato il napoletano di "predicare bene e razzolare male": secondo la dama, infatti, il protagonista del Trono Over avrebbe un manager che lo gestirebbe e che gli organizzerebbe ospitate in discoteca e casting per altri format tv.

La furia del protagonista di U&D

"Io so che lui ha fatto il provino per il GF Vip ma l'hanno bocciato", è questa l'accusa di Aurora che ha fatto perdere le staffe ad Armando.

Non appena ha sentito la dama tirare in ballo il reality-show di Canale 5 e il casting che avrebbe fatto nei mesi passati, il napoletano si è alzato in piedi e ha chiesto a Maria di indagare sulla fondatezza di questa indiscrezione.

"Io me ne vado e torno solo dopo che lei ha verificato che non è così", ha ripetuto più volte il cavaliere di U&D.

Incarnato ha negato con forza di aver cercato di partecipare a un'altra trasmissione di Canale 5, e ha continuato a farlo anche quando la padrona di casa gli ha detto che non ci sarebbe nulla di male se volesse provare altre esperienze.

De Filippi ha difeso il protagonista del Trono Over da questo rumor, anzi l'ha rassicurato dicendogli che non cambierebbe parere su di lui se scoprisse che ha provato a entrare nella casa del reality.

Gli spoiler sui prossimi appuntamenti con U&D

Con le lacrime agli occhi e la voce tremante Armando ha spiegato a Maria che non la "tradirebbe" mai per partecipare a un altro programma, dopodiché è andato dietro le quinte non è più rientrato.

La presentatrice Mediaset ha detto che avrebbe indagato sulla questione ma che per lei non cambierebbe nulla se il cavaliere avesse davvero fatto il casting per il GF Vip, anche perché non sarebbe né il primo e né l'ultimo.

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata l'8 aprile (ovvero il giorno successivo a quella che è stata trasmessa in tv a partire da oggi), fanno sapere che De Filippi è tornata su questo argomento e che Incarnato è scoppiato di nuovo a piangere quando in tanti hanno messo in discussione la sua lealtà nei confronti della padrona di casa.

Il partenopeo si è detto pronto ad abbandonare definitivamente il dating-show se la conduttrice crede ad Aurora e alle accuse che gli ha lanciato ultimamente, in primis quella che avrebbe un manager che gli organizzerebbe serate nei locali e provini televisivi.

Anche se l'ha minacciato più volte, finora Armando non ha mai lasciato il parterre: a trattenere l'uomo più volte nelle ultime registrazioni, è stata proprio la padrona di casa.