Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata di U&D incentrata sul confronto tra Armando e Gianni Sperti, un'ex dama del Trono Over usava i social network per punzecchiare il napoletano. Tra le Instagram Stories che Pamela Barretta ha postato in queste ore, spiccano quelle nelle quali racconta che Incarnato avrebbe sempre parlato male della redazione del dating-show, soprattutto quando non fu scelto come "tentatore" di un'edizione vip del reality estivo Mediaset.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Il "caso Armando" continua a tenere banco sia negli studi di U&D che sui social network: da quando Aurora ha accusato il cavaliere di avere un manager e di aver fatto vari casting per altre trasmissioni, in rete non si parla d'altro.

Tra i tanti che stanno esprimendo un'opinione su questa vicenda, ci sono anche tre ex dame del Trono Over che hanno conosciuto Incarnato.

Pamela Barretta, ad esempio, ha usato Instagram per raccontare quello che il napoletano le avrebbe confidato anni fa, ovvero nel periodo in cui entrambi erano nel parterre del dating-show.

"Lui con me ha sempre parlato male della redazione", ha fatto sapere la pugliese nell'appoggiare la tesi di Veronica Ursida sui tentativi che avrebbe fatto il cavaliere per partecipare ad alcuni reality-show Mediaset.

"Quando non fu preso come tentatore, era furioso con gli autori", ha aggiunto la donna nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 13 aprile.

L'affondo dell'ex protagonista di U&D

In un video che ha caricato su Instagram, Pamela ha anche raccontato che Armando si sarebbe vantato con lei del chiacchiericcio che era riuscito a creare cambiando continuamente look in studio.

"Anche quelle acconciature strane erano calcolate. Aveva studiato tutto a tavolino", ha tuonato la pugliese sui social network.

Stanca di vedere Incarnato al centro dell'attenzione a U&D, Barretta si è rivolta a chi segue il programma e ha fatto il seguente appello: "Tutta Italia lo vuole fuori dalla trasmissione, quindi vi consiglio di telefonare o mandare mail alla redazione per farglielo sapere".

"Siete tantissimi e magari è la volta buona che se ne va", ha proseguito l'ex dama del Trono Over nel suo sfogo.

Pamela si è anche domandata come mai il cavaliere napoletano sia ancora nel cast del dating-show se quasi tutto il pubblico non lo sopporta: "Ma se non piace a nessuno, perché tenerlo?".

La difesa della conduttrice di U&D

Se Veronica Ursida e Pamela Barretta danno ragione ad Aurora, c'è un'altra amatissima ex di U&D che in queste ore si è esposta per difendere Incarnato.

Tramite un video che ha postato su Instagram, infatti, Barbara De Santi si è schierata dalla parte di Armando, empatizzando con lui e con la forte reazione che ha avuto quando è stato accusato di non cercare l'amore ma la visibilità.

A credere nella buonafede del cavaliere è stata anche Maria De Filippi, che nelle ultime puntate che sono andate in onda ha chiaramente detto di non voler dare retta alle chiacchiere che stanno circolando sulla volontà del napoletano di voltarle le spalle per partecipare ad altri programmi televisivi.

Il 13 aprile, inoltre, è stata trasmessa su Canale 5 la puntata del dating-show in cui Armando si è confrontato con Gianni Sperti a centro studio: i due hanno parlato in modo pacifico e, dopo aver espresso ognuno la propria opinione, si sono stretti la mano promettendosi che non avrebbero più fatto riferimenti alle loro vite private nelle discussioni.

Sabato 15 e domenica 16 aprile, inoltre, si svolgeranno due nuove registrazioni e le anticipazioni chiariranno cosa ha deciso di fare Incarnato del suo futuro nel format.