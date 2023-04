Giovedì 13 aprile sarà trasmessa in tv la prima parte dell'ultima puntata di U&D che è stata registrata: mentre la ex Veronica Ursida lo descrive coma una persona violenta e minacciosa, Armando sta per confrontarsi con Maria De Filippi e Gianni Sperti. L'appuntamento odierno con il dating-show, infatti, sarà dedicato al faccia a faccia che Incarnato ha avuto a centro studio con la padrona di casa e con l'opinionista che da tempo lo critica: l'oggetto del contendere sono ancora una volte le accuse che Aurora muove ad Incarnato sul vero motivo per il quale partecipa al programma.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

L'accusa che Aurora gli ha lanciato a U&D, ha riacceso i fari su Armando e sulle ragioni per le quali è nel cast del Trono Over da oltre 5 anni. La dama sostiene cheil cavaliere non starebbe cercando l'amore in tv, anzi il suo unico obiettivo sarebbe quello di aumentare la sua popolarità e poter fare più serate possibili come ospite d'onore.

La romana, inoltre, è certa del fatto che Incarnato sarebbe gestito da un manager, ovvero da una persona che lo proporrebbe per eventi in giro per l'Italia: lui nega con forza, ma sono in tante ad andargli contro (come la ex Veronica Ursida e Pamela Barretta, anche lei volto storico della trasmissione).

Oggi, lunedì 13 aprile, la puntata sarà incentrata su un inedito faccia a faccia che il cavaliere ha avuto in studio lo scorso weekend.

Novità sul futuro di U&D

A partire da oggi pomeriggio, dunque, il pubblico di U&D assisterà al confronto a tre che ha animato l'ultima registrazione: le anticipazioni fanno sapere che domenica scorsa Armando è entrato in studio e si è ritrovato di fronte ad una situazione del tutto nuova.

Maria De Filippi e Gianni Sperti hanno accolto Armando in una postazione diversa dal solito (erano entrambi al centro degli Elios) e hanno iniziato a fargli domande sulle tante accuse che gli ha lanciato Aurora la volta precedente: dall'essere seguito da un manager all'aver fatto casting per altri programmi Mediaset, soprattutto reality-show.

Se la conduttrice ha creduto alla buonafede di Incarnato, l'opinionista l'ha pressato con frecciatine e riflessioni che lo hanno fatto crollare: ad un certo punto, infatti, il cavaliere del Trono Over si è messo a piangere e ha detto di essere pronto ad abbandonare definitivamente il dating-show per dimostrare di non essere nel torto.

Attesa per le riprese di U&D

Il confronto che andrà in onda tra poche ore, però, non chiuderà la questione: gli spoiler che circolano in rete da qualche giorno, infatti, fanno sapere che Armando non ha detto addio a U&D, anzi Maria De Filippi l'ha convinto a non rinunciare al suo posto nel parterre solo per alcune accuse che lui reputa infondate.

Incarnato, dunque, dovrebbe partecipare regolarmente alle prossime registrazioni che sono in programma: sabato 15 e domenica 16 aprile, infatti, il cast tornerà in studio per due nuove puntate che saranno trasmesse su Canale 5 già a partire dal lunedì successivo.

Il ritorno di Aurora nel Trono Over ha dato il via ad una serie di polemiche che mancavano da un po' nel format Mediaset: anziché parlare d'amore e di nuove conoscenze, infatti, recentemente i protagonisti sono più concentrati sulle discussioni e sull'accusarsi reciprocamente di comportamenti che violerebbero le regole.

Armando, ad esempio, ha ripreso possesso della centralità delle dinamiche di Uomini e donne dopo un lungo periodo vissuto da "comparsa", un po' come è successo a Gemma Galgani da quando Ida Platano si è fidanzata con Alessandro Vicinanza e le ha lasciato spazio e tempo nelle puntate.