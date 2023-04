Se a Uomini & Donne si professa interessato a Nicole Santinelli, nella vita di tutti i giorni Carlo Alberto Mancini viene talvolta avvistato in compagnia di diverse ragazze.

Le segnalazioni che sono arrivate a Deianira Marzano in questi giorni, infatti, parlano di lunghe conversazioni che il corteggiatore avrebbe fatto con alcune donne, ma in particolare con una mora incrociata al Papete Beach domenica pomeriggio.

L'avvistamento lontano da U&D

Gli spoiler delle riprese di U&D che si sono svolte il 22 aprile, parlano di qualche dissidio tra Nicole e Carlo.

Quando ha visto la romantica e passionale esterna che la tronista ha fatto con il "rivale" Andrea, il corteggiatore è uscito dallo studio in segno di protesta.

L'assenza di Mancini dalla registrazione, però, è durata poco, infatti prima che Santinelli gli corresse dietro, lui è rientrato. Questo improvviso dietrofront del giovane ha spinto Gianni Sperti a criticarlo e a concordare con Roberta quando gli dà del "sottone".

Dopo queste anticipazioni arriva la segnalazione che Deianira ha appena riportato sul protagonista del Trono Classico che da poco più di un mese sta cercando di conquistare il cuore della bella Nicole.

Le parole degli spettatori U&D

La mattina del 24 aprile, dunque, sul profilo Instagram di Deianira è apparsa una prima segnalazione su dove si trovava il corteggiatore di Nicole la domenica precedente, ma soprattutto in compagnia di chi.

"Beccato Carlo al Papete Beach di Milano Marittima", ha scritto una fan di U&D accanto alla foto che ha scattato di nascosto al ragazzo.

Marzano ha commentato questo avvistamento con un provocatorio "si va a divertire", probabilmente non sapendo che poco dopo un'altra follower le avrebbe inviato ulteriori dettagli sul pomeriggio che Mancini ha trascorso al mare.

"Io l'ho conosciuto ieri. Ero lì con delle amiche e c'era anche lui, confermo", inizia così il secondo messaggio che gli spettatori hanno mandato all'influencer campana per raccontare cosa sarebbe accaduto meno di 24 ore prima nella nota località balneare.

"Tutto il giorno a chiacchierare con delle ragazze e ha anche detto che non poteva fare foto per contratto", ha aggiunto la persona che si è imbattuta per caso nello spasimante di Santinelli.

Attesa per le anticipazioni di U&D

"In particolare ha parlato con una mora per tutto il tempo. Lei molto bella e formosa, le ha detto che a breve sarebbe andato in centro a Milano Marittima", si conclude così la segnalazione che i siti di Gossip stanno riportando sul giovane protagonista del Trono Classico.

Stando a questi racconti, dunque, il 23 aprile Carlo Alberto Mancini si sarebbe piacevolmente intrattenuto con una ragazza per diverso tempo: prima di lasciare il Papete Beach, poi, il corteggiatore avrebbe anticipato alla sua interlocutrice la zona della città dove stava per recarsi con un suo amico.

Questo comportamento cozza un po' con quello che il personal trainer ha da mesi negli studi del dating-show, dove si professa quasi innamorato della tronista con la quale è uscito in esterna poche volte.

Per scoprire la reazione di Nicole all'avvistamento del suo spasimante, si dovrà attendere qualche giorno: non si conoscono ancora le date in cui si registreranno le nuove puntate del format di Maria De Filippi.