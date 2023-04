Cosa succede tra Luca Salatino e Soraia Ceruti? Stando ad alcuni pettegolezzi di Gossip, la coppia nata a Uomini e Donne sarebbe giunta al capolinea. Dopo giorni di silenzi, l'ex corteggiatrice ha postato una stories, su Instagram, in cui si mostra sorridente e spensierata. Non è escluso che si tratti di una frecciatina a chi l'ha accusata di aver tradito il fidanzato smentendo il tutto.

I rumor sulla coppia

Secondo Deianira Marzano la coppia formata da Luca Salatino e Soraia sarebbe in crisi: sabato 15 aprile ha ricevuto tre segnalazioni sull'ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Nella prima, si mormora un avvistamento di Soraia a Napoli in auto con un ragazzo. Nella seconda invece, è stata approfondita l'identità del ragazzo in compagnia della giovane e si tratterebbe di un famoso imprenditore di Como. Infine nel terzo messaggio, si legge che Soraia e Luca Salatino da tempo si sarebbero lasciati: "Lei lo ha confermato a un amica in comune che ha un altro".

Soraia potrebbe avere commentato le voci sul suo conto

Fino ad oggi, la coppia non aveva commentato i pettegolezzi sul loro conto.

Lunedì 17 aprile, tra le stories di Soraia ne è apparsa una che potrebbe essere una smentita sui tradimenti ai danni di Luca Salatino. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata sorridente con un abito nero molto elegante e ha scritto: "Io così".

Non è escluso che la sua potrebbe essere una risata a tutte le insinuazioni che sta leggendo nell'ultimo periodo sul suo conto.

Per quanto rigurda l'ex tronista invece, non è arrivato alcun commento in merito.

Le ipotesi del web su Luca e Soraia

Nel frattempo, alcuni utenti hanno commentato la presunta crisi fra Luca Salatino e Soraia.

Secondo alcuni utenti, le voci che circolano sulla coppia potrebbero essere legate ad una strategia: i due ex volti di Uomini e Donne starebbero mettendo in scena una crisi, in modo da poter partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. Per questo motivo avrebbero anche deciso di trascorrere la Pasqua separatamente: lei a Napoli con alcune amiche, mentre lui a Roma con l'ex gieffina Carolina Marconi e il suo compagno.

Al Grande Fratello Vip 7, Salatino ha parlato spesso della sua fidanzata. Lo chef romano a causa della mancanza di Soraia, Luca ha deciso di non non proseguire l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. Per questo motivo sui social, alcuni utenti hanno anche ironizzato sul presunto tradimento dell'ex corteggiatrice: Salatino ha più volte preso di mira Giaele De Donà e Oriana Marzoli per il modo di vivere le loro relazioni all'esterno del programma, quando poi la fidanzata avrebbe dimostrato di essere come loro.