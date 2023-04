Dopo essere stata menzionata più volte nella puntata di Uomini e donne del 27 aprile, Pamela Barretta ha deciso di usare i social network per difendersi sia da quello che è stato detto contro di lei in tv che dalle frecciatine che le hanno lanciato Maria e Gianni. L'ex dama del Trono Over ha ribadito di sapere molte cose su Armando e di chiedere la sua "cacciata" solo in quanto portavoce di un pensiero comune: visto che la redazione continua a confermare Incarnato nel cast, la pugliese ha suggerito a chi non lo apprezza di cambiare canale ogni volta che apparirà su Canale 5.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Dopo che la conduttrice di Uomini e donne ha punzecchiato Veronica Ursida e Pamela Barretta, quest'ultima ha preso parola su Instagram e ha replicato alle accuse punto per punto.

L'ex dama del Trono Over, dunque, ci ha tenuto a precisare che non è stata Aurora a chiederle di intervenire sui social per attaccare Armando, ma che è tutta farina del suo sacco.

"L'ho fatto perché le persone violente non mi piacciono e poi perché è falso. Dice di non conoscermi, ma io mi faccio una grande risata", ha esordito la pugliese nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

A Gianni Sperti che in tv ha parlato di un "complotto" che lei ed altre ex del cast starebbero ordendo alle spalle di Incarnato, la donna ha fatto sapere: "Tutta l'Italia chiede che il signorino vada fuori".

La frecciatina alla redazione di Uomini e donne

In una serie di video che ha postato sul suo profilo Instagram, poi, Pamela ha chiarito che se Incarnato è ancora a Uomini e Donne è perché la redazione lo riconferma anno dopo anno.

"Non spetta a noi decidere, ma è l'Italia che lo vuole fuori. Mi scrivono che è un brutto esempio, che è protagonista di scene violente perché alza le mani in puntata (qui la dama si riferiva alla rissa che c'è stata tra Armando e Riccardo in studio e che non dovrebbe andare in onda, ndr)", ha proseguito Barretta nel suo sfogo social.

Consapevole del fatto che il cavaliere è un personaggio fondamentale per le dinamiche del dating-show, la donna ha precisato che gli autori possono tenerlo nel cast quanto vogliono ma che la gente è libera di criticare sia lui che chi lo fa apparire in televisione.

La pugliese ha anche puntualizzato che è vero che Armando non ha mai fatto un provino per Temptation Island come Maria ha sottolineato su Canale 5, ma lei parlava di alcuni messaggi in cui lui avrebbe protestato per la scelta di un altro al suo posto.

La pugliese contro Uomini e donne

Visto che Armando continua ad essere protagonista di Uomini e donne nonostante l'insofferenza di gran parte del pubblico nei suoi confronti, Pamela ha pensato di fare un appello a chi come lei non sopporta più di vedere Incarnato su Canale 5.

"Da oggi in poi quando vedrò le puntate e apparirà lui, cambierò canale. Questo è l'unico modo per evitare che dicano che c'è un complotto contro di lui per farlo fuori. Io mangio e bevo lo stesso", ha detto Barretta su Instagram.

La dama che ha partecipato al Trono Over per un paio d'anni, ha consigliato ai fan di fare la stessa cosa: "Visto che è un brutto esempio, cambiate canale quando c'è lui".

L'altra ex del cast che è stata tirata in ballo in una recente puntata del dating-show, ovvero Veronica Ursida, non si è ancora esposta per replicare alle frecciatine che le hanno lanciato Incarnato e la padrona di casa.

"Armando non fare il loro gioco, se continui a parlarne gli dai spazio. Evita", ha detto Maria De Filippi in un momento in cui Aurora stava cercando di mettere in difficoltà il cavaliere citando le accuse che gli hanno fatto Pamela e altre ex del programma.