Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Beautiful in onda ad aprile negli Usa. Le trame dello sceneggiato segnalano che Hope Logan (Annika Noelle) dimostrerà di non riuscire a tenere a bada la profonda attrazione per Thomas Forrester.

Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Ridge Forrester, invece, vedranno il ritorno a casa del figlio R.J.

Beautiful, anticipazioni: Hope prova un'attrazione per Thomas

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse attualmente negli Stati Uniti (e quindi fra circa un anno pure in Italia) segnalano che Hope sarà tormentata dai ricordi del passato.

La giovane infatti svilupperà un'attrazione per Thomas, tanto da rendere la loro collaborazione lavorativa molto difficile. Anche Brooke dimostrerà di avere qualche difficoltà per quanto concerne Ridge e si riavvicinerà pericolosamente allo stilista. I due infatti trascorreranno la notte insieme: un avvicinamento di cui verrà a conoscenza Taylor, che sicuramente non la prenderà bene.

Thomas, nel frattempo, rivelerà la sua nuova collazione ad Hope, che ne rimarrà favorevolmente colpita. L'entusiasmo della giovane verrà notato perfino da Brooke, che vorrà capirne i motivi. Logan senior a questo punto chiederà a sua figlia una spiegazione sul suo rapporto con Thomas.

Taylor, invece, si scuserà con suo figlio per non avergli permesso di consultare un altro psicologo per risolvere i suoi problemi mentali: le scuse saranno accettate da Thomas, il quale suggerirà alla madre di non farsene una colpa.

Deacon dispiaciuto per aver tradito Sheila

Liam si recherà a far visita a Steffy, dimostrandosi preoccupato per Thomas. Nonostante le rassicurazioni dell'ex moglie, il fratello di Wyatt deciderà di mettere in un angolo il rivale avvicinatosi un po' troppo a sua moglie Hope.

Deacon, invece, sarà a disagio quando la figlia lo loderà per aver aiutato Ridge e Bill a spedire Sheila in prigione.

Se la giovane Logan sarà molto felice del suo gesto, l'ex detenuto non sarà del suo stesso avviso, in quanto è consapevole di aver tradito una persona alla quale voleva bene. Nonostante questo, Sharpe deciderà di nascondere la verità a Hope.

Ridge e Brooke ritrovano il figlio R.J.

Intanto il conduttore James Corden e il cantante Lil Nas X appariranno a Il Giardino.

R.J. Forrester, invece, farà ritorno a Los Angeles (il personaggio avrà un volto tutto nuovo, quello dell'attore Joshua Hoffman). Ridge e Brooke saranno entusiasti di rivedere loro figlio a casa.