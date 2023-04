A distanza di 24 ore dalla registrazione di U&D in cui ha litigato con Gianni e Riccardo, Armando è tornato in studio per raccontare la sua verità. Le anticipazioni che sta riportando Lorenzo Pugnaloni su Instagram, infatti, fanno sapere che gran parte della puntata dell'8 aprile è stata dedicata a Incarnato e al confronto che ha avuto a centro studio sia con Sperti che con Maria De Filippi. Pressato dagli attacchi, il cavaliere ha anche detto tra le lacrime che potrebbe abbandonare il programma.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

L'avventura di Armando a U&D potrebbe finire presto: le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios l'8 aprile, infatti, fanno sapere che il napoletano si è detto disposto ad andare via se nessuno crede più in lui.

Le riprese del dating-show che si sono svolte nel pomeriggio, infatti, sono state incentrate ancora sull'accusa che Aurora ha lanciato ad Incarnato il giorno precedente: la dama sostiene che il cavaliere avrebbe un manager che gestirebbe tutti i suoi comportamenti davanti alle telecamere.

Oggi pomeriggio il protagonista del Trono Over è stato accolto in un modo diverso dal solito: Maria e Gianni si sono posizionati al centro dello studio e lì hanno iniziato ad indagare sulla questione che da oltre 24 ore era sulla bocca di tutti.

Il pianto del protagonista di U&D

Le anticipazioni che ha fornito il blogger Pugnaloni su Instagram, dunque, fanno sapere che Armando ha respinto ogni accusa cercando di smentire tutte le prove che Aurora ha mostrato agli addetti ai lavori per convincerli dell'esistenza di questo manager.

Anche oggi la dama ha puntato il dito contro Incarnato e non si è fermata neppure davanti alle sue lacrime: il protagonista del Trono Over, infatti, non è riuscito a trattenere il pianto mentre provava a giustificarsi e a capire se la padrona di casa gli credesse oppure no.

Gli spoiler della registrazione di U&D dell'8 aprile non chiariscono se Maria si è schierata a favore o contro il cavaliere napoletano, fatto sta che lui ha detto di essere pronto ad abbandonare per sempre lo studio se verrà ancora messa in discussione la sua credibilità.

Sempre restando in tema senior, Tiziana e Alberto hanno deciso di andare via insieme: tra i membri del parterre della trasmissione Mediaset, dunque, si è formata una nuova coppia.

Novità sui giovani di U&D

Armando Incarnato, dunque, è stato il protagonista di entrambe le registrazioni di Uomini e donne che Maria De Filippi ha condotto nel weekend di Pasqua.

Conclusa la passionale conoscenza con Silvio, invece, Gemma ha nuovamente perso la centralità nelle dinamiche del dating-show: sono già un paio di puntate, infatti, che Galgani non viene chiamata al centro per raccontare qualche novità sulla sua vita amorosa e questo dipende dal fatto che nessuno dei signori del parterre è interessato ad approfondire una frequentazione con lei.

Per quanto riguarda i ragazzi che stanno cercando l'amore davanti alle telecamere di Canale 5, nelle ultime ore si è parlato soprattutto di Nicole e del bigliettino che Andrea le ha dato in segreto durante un ballo. La tronista è stata accusata di falsità da Roberta, Gianni e Riccardo: è stato quest'ultimo, infatti, a raccontare alla redazione cosa era accaduto tra Santinelli e il suo corteggiatore in un momento in cui pensavano di non essere visti.

Il percorso della bella studentessa, dunque, si fa sempre più difficile e a complicarglielo sono anche i suoi spasimanti: gli spoiler delle riprese di U&D del 7 aprile, infatti, hanno informato fan e curiosi del fatto che Cristian si è auto eliminato e che Carlo non era sicuro di voler rimanere.