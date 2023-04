Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata di U&D incentrata sulla crisi tra Alessandro e Pamela, agli Elios si svolgeva una nuova registrazione. Le anticipazioni che ha riportato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, riguardano soprattutto il Trono Over e la "bufera" che si è scatenata attorno ad Armando. Aurora ha accusato il cavaliere di essere gestito da un manager: lui ha negato ma Gianni e Riccardo hanno rincarato la dose spingendolo ad abbandonare lo studio. Per Paola, invece, è arrivato un nuovo corteggiatore e l'ha tenuto.

Aggiornamenti dalle riprese di U&D

Oggi, venerdì 7 aprile, è stata registrata una nuova puntata di U&D: in questi minuti, infatti, il blogger Pugnaloni sta usando i social network per raccontare cosa è successo in studio tra i protagonisti più chiacchierati del cast.

Gran parte del tempo a disposizione è stato occupato da Armando e dalle liti che ha avuto con molti personaggi del dating-show.

Il tutto è partito da Aurora e dalle prove che ha portato per dimostrare che il napoletano avrebbe un manager che gestirebbe tutto: la dama, infatti, ha accusato Incarnato di essere una sorta di "marionetta" nella mani di una persona che farebbe i suoi interessi economici e non solo.

Il diretto interessato ha negato tutto ma quasi nessuno gli ha creduto: Gianni Sperti è stato il primo a criticare il cavaliere dicendo che farebbe per primo le cose che ha sempre contestato ad altri, ovvero che parteciperebbe al programma solo per visibilità.

L'uscita dagli studi di U&D

Le anticipazioni che sta riportando Pugnaloni su Instagram, parlano di una vera e propria "bufera" che è scoppiata tra i protagonisti del Trono Over: nella registrazione di oggi, infatti, si è parlato quasi esclusivamente di Armando e del perché parteciperebbe al dating-show da oltre 5 anni.

Anche Riccardo è intervenuto nelle discussioni andando contro il suo storico "antagonista"; il pugliese, dunque, si è accodato con tutti quelli che hanno accusato Incarnato di voler sfruttare la trasmissione per visibilità.

Pressato da mille critiche, il napoletano ha lasciato lo studio e non ha fatto più ritorno: questo atteggiamento del cavaliere ha fatto storcere il naso a Gianni Sperti in più occasioni, ma la padrona di casa ha detto di preferire queste uscite a furiose litigate a favor di telecamera.

A proposito di Maria De Filippi, gli spoiler di oggi non chiariscono il suo pensiero sul "caso" che ha monopolizzato la puntata.

Il commento dell'ex volto di U&D

Un'altra anticipazione che è trapelata dagli studi Elios il 7 aprile, riguarda Paola: la dama di U&D ha accettato il corteggiamento di un signore che ha scritto alla redazione appositamente per lei.

La registrazione odierna del dating-show, dunque, è stata dedicata quasi del tutto ad Armando e agli attacchi che ha ricevuto.

Di Gemma, infatti, pare non si sia proprio parlato perché dopo la rottura con Silvio non ha ancora voltato pagina accanto ad un nuovo spasimante. Il magazine della trasmissione, però, ha intervistato uno degli ex più famosi di Galgani: Marco Firpo ha ricordato la dama di Uomini e Donne con parola dolci e anche un po' "piccanti".

Al giornalista che gli ha chiesto di esprimere un parere sulla passionalità della 73enne (con la quale ha fatto coppia per circa un anno), il genovese ha risposto: "Lei non ha limiti, è disinibita.

La nostra prima volta è stata una vertigine, ricordo i sospiri e gli sguardi".

A chi gli domanda se tornerebbe per corteggiare la "regina" del Trono over, però, Marco fa sapere che quello è ormai un capitolo chiuso della sua vita e che non guarda neppure il programma per non cedere alla nostalgia.