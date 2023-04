Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 10 al 14 aprile, rivelano che verrà dato ampio spazio al personaggio di Alberto. A quanto pare l'avvocato darà il peggio di sé, scaricando su Clara la rabbia per essere stato rifiutato da Diana e continuando a tramare contro il Vulcano. Inoltre le nuove trame rivelano che qualcuno scoprirà la relazione clandestina tra Palladini e l'architetto.

Nel frattempo Silvia, Nunzio e Diego festeggeranno la nascita della loro società, inconsapevoli del fatto che nuove minacce si prospettano all'orizzonte.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 aprile: Alberto e Diana vengono scoperti

Mentre Silvia (Luisa Amatucci) metterà a punto il piano per evitare che Alberto diventi socio del Vulcano, quest'ultimo si appresterà a trascorrere una Pasquetta ricca di emozioni. Difficile capire se l'uomo la trascorrerà in famiglia o se mentirà a Clara per passare del tempo con Diana (Sara Zanier). Alcuni indizi sembrano però suggerire quest'ultimo scenario. Nelle prossime puntate infatti qualcuno noterà l'atteggiamento intimo dei due e si mostrerà pronto a smascherarli. Chi sia questa persona non è ancora noto e le possibilità sono molteplici.

Upas, puntate dal 10 al 14 aprile: nasce la nuova società con Diego, Silvia e Nunzio

Mentre Diego (Francesco Vitiello) ha ottenuto un prestito da suo padre Raffaele (Patrizio Rispo) Nunzio (Vladimir Randazzo) si troverà in seria difficoltà a procurarsi il denaro per entrare in società con Silvia. Le anticipazioni non rivelano altro ma, a quanto pare, in qualche modo il ragazzo riuscirà a procurarsi la somma necessaria.

Resta da capire se ce la farà grazie alle sue abilità nel poker, da papà Franco o in altro modo.

In questo contesto risulta molto interessante l'apporto che darà Michele (Alberto Rossi) all'intero progetto. L'uomo infatti darà il suo contributo, restando però nell'ombra. L'unica a conoscere la verità sarà infatti Rossella (Giorgia Gianetiempo), che ringrazierà il padre per il bel gesto.

Resta in piedi l'ipotesi che Saviani finanzi Nunzio in segreto, ma solo nei prossimi giorni se ne saprà di più.

La rabbia di Palladini

Non è un buon momento per Alberto. L'avvocato infatti dopo aver perso la possibilità di mettere le mani sul Vulcano, dovrà fare i conti anche con un rifiuto da parte di Diana. A quanto pare l'uomo si sfogherà con l'incolpevole Clara (Imma Pirone).

Intanto Palladini sembrerà non aver rinunciato al Vulcano e continuerà a sabotare il locale nell'ombra.