Le nuove anticipazioni di Un posto al sole annunciano puntate molto importanti per la soap partenopea e che vedrà protagonisti Clara e Alberto. Nella settimana dal 17 al 21 aprile la storia d'amore tra l'avvocato e la compagna giungerà al capolinea. Dopo aver scoperto il tradimento di Palladini, Clara deciderà di lasciarlo, pentendosi di avergli dato la sua fiducia. A incastrare l'avvocato sarà un video che Micaela girerà al Vulcano e che lascerà poco spazio ai dubbi.

Anticipazioni Un posto al sole: Clara sospetterà dell'atteggiamento di Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 17 al 21 aprile raccontano che i riflettori saranno puntati su Clara e Alberto. L'avvocato Palladini sarà sempre più inquieto a causa di Diana, che dopo aver trascorso delle ore piacevoli con lui sarà sfuggente e poco interessata a proseguire la loro relazione clandestina. Alberto, invece, dovrà stare attento a non destare sospetti in Clara e le trame parlano di un testimone inaspettato che arriverà a smentirlo. Nella puntata andata in onda l'11 aprile, Eduardo ha sorpreso Alberto in compagnia della sua amante e non si esclude che l'amico di Clara possa insinuare nella donna dei dubbi.

Anticipazioni settimana 17-21 aprile: Palladini in seria difficoltà

Le puntate di Un posto al sole dal 17 al 21 aprile saranno incentrate particolarmente su Alberto, che vivrà un periodo davvero difficile. Dopo aver perso l'occasione di diventare socio del Vulcano, per l'avvocato arriveranno grossi problemi anche nella vita privata.

Clara inizierà a sospettare di lui e per Palladini non sarà facile riuscire a rassicurare la compagna. Ben presto, tuttavia, le giustificazioni di Alberto serviranno davvero a poco, perché ci saranno le prove schiaccianti del suo tradimento.

Micaela girerà un video che rivelerà a Clara il tradimento del suo compagno

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Alberto verrà incastrato da un video girato da Micaela al Caffè Vulcano: inconsapevolmente farà scoppiare una bomba a casa Palladini.

Nelle riprese apparirà Alberto in compagnia di Diana e i due saranno in atteggiamenti inequivocabili. Quando Clara vedrà le immagini si pentirà amaramente di aver creduto alle bugie del suo compagno, che aveva tentato in tutti i modi di dimostrarle di essere cambiato. La madre di Federico deciderà di lasciare Alberto e questa volta sarà determinata a portare avanti la sua scelta definitivamente. La reazione di Alberto non è stata ancora svelata, ma è molto probabile che l'avvocato provi ancora a tornare con la compagna come ha fatto in passato.