Manca sempre meno alla puntata finale de Il Paradiso delle Signore, ma man mano che il fatidico giorno si avvicina si verificano nuovi intrecci. Le anticipazioni del 19 e 20 aprile rivelano che il segreto della gravidanza di Gemma verrà alla luce e Marco dovrà prendere una decisione in merito alla partecipazione alle nozze della sua ex. Vito, invece, vorrà trasferirsi all’estero con Maria, ma dovrà parlarne con la diretta interessata, che però sarà alle prese con il nuovo lavoro affidatole all’atelier. A quanto pare la ragazza sarà in difficoltà visto che penserà di rivolgersi a Matilde per un aiuto.

Il Paradiso delle signore, trama 19/4: Irene inventa una scusa e ferisce Alfredo

All’interno della puntata di mercoledì 19 aprile de Il Paradiso delle signore ci saranno nuovi problemi per la coppia Irene e Alfredo. Tutto coinciderà con il raduno della famiglia Perico a Milano. In tale circostanza il magazziniere avrà intenzione di presentare Irene ai suoi cari, ma la donna non sarà del medesimo parere. Pur di non andare al raduno, Irene accamperà una scusa che non farà altro che deludere nel profondo il suo fidanzato, il quale si sfogherà con Vito Lamantia. Nel frattempo Marco Di Sant’Erasmo frequenterà Gemma, ma soltanto come una semplice amica, in quanto vorrà cancellare dalla sua mente l’ex Stefania.

Adelaide telefona Marcello, Ludovica lo conforta

Spazio anche a Marcello nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore. Da quando la Contessa Di Sant’Erasmo è andata via da Milano, il giovane Barbieri non troverà una serenità interiore. Adelaide telefonerà Marcello e lui si confiderà con Ludovica, che cercherà di tranquillizzarlo, ma riuscirà nell’intento?

Nel frattempo Maria, che è stata promossa stilista, dovrà portare a termine il lavoro, ma sarà in difficoltà. Sarà così che la giovane Puglisi prenderà in considerazione di chiedere aiuto a Matilde. Quest’ultima intanto, esortata anche da Vittorio, sarà impegnata a fare luce sulla vicenda drammatica dell’incendio che ha devastato la fabbrica della sua famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 20/4: Umberto fa una scoperta su Adelaide

Nell’appuntamento di giovedì 20 aprile de Il Paradiso delle signore, Marco declinerà l’invito alle nozze di Gemma. Successivamente l’ex di Stefania scoprirà che la giovane Zanatta è in dolce attesa. Dopo un periodo di silenzio assoluto, ecco che Adelaide si rifarà viva al telefono con Marcello. Mentre quest’ultimo non esiterà a sfogare i suoi timori a Ludovica, il Commendatore Guarnieri scoprirà qualcosa sul conto della cognata. Il giorno del raduno parentale dei Perico giungerà e Alfredo dovrà presentarsi senza la sua amata fidanzata.

Vito, invece, dovrà parlare a Maria del suo progetto riguardante l’Australia.

Vito vorrebbe stabilirsi all’estero con la sua amata, ma come reagirà la diretta interessata? Si avvicina a grandi passi il giorno dell’esame pratico e Salvo aiuterà Elvira con l’ultima lezione di guida. Nel frattempo Tancredi chiederà a Vittorio di non spronare sua moglie a investigare sull’incendio.