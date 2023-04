Le nuove puntate di Terra Amara aspettano i telespettatori su Canale 5 con trame ed episodi ricchi di sorprese. Le anticipazioni svelano che Zuleyha verrà a conoscenza di un segreto inquietante del passato di Demir e la sua reazione sarà talmente forte che vorrà chiedere il divorzio. Peccato che l'uomo sia disperso e nessuno sappia dove sia finito. A complicare le cose, e far stare in pena la famiglia Yaman, la notizia del naufragio della nave Royal per mano di Hakan.

Anticipazioni puntate Terra amara: Zuleyha scopre il segreto di Demir

Nonostante abbia chiesto e ottenuto perdono, Demir nasconderà ancora molti segreti.

Nelle prossime puntate Mehmet Kara e Zuleyha scopriranno che in gioventù ha ingannato una giovane ragazza con la promessa di sposarla. Hulya, questo il suo nome, si gettò da un palazzo rimanendo paralizzata dopo la decisione dell'imprenditore di abbandonarla per sposare un'altra donna.

Sconvolta dopo quanto appreso, Zuleyha deciderà di chiedere immediatamente il divorzio da Demir, che è riuscito a ingannarla per l'ennesima volta nascondendole il segreto che ha spezzato la felicità della povera Hulya. Il primo che verrà messo al corrente della scelta di Zuleyha sarà Mehmet Kara.

Terra amara prossimi episodi: Hakan fa naufragare la Royal

Mehmet, segretamente innamorato di Zuleyha, le chiederà se sia davvero convinta di procedere con il divorzio da Demir e la sua risposta sarà affermativa.

Nel frattempo in città arriverà una notizia che getterà tutti gli abitanti nel panico.

Secondo le anticipazioni la nave mercantile Royal verrà fatta naufragare. I responsabili di questa tragedia sono Abdülkadir e Hakan decisi a mandare alla rovina la famiglia Yaman. In quella nave nessuno sa che si trova il corpo dello sfortunato Demir.

Terra amara, Demir muore con disperazione di Zuleyha

Kara, insieme a Betul e Zuleyha, proveranno a salvare il salvabile per non incorrere nella perdita totale della merce della nave fatta naufragare. Sarà così che uniranno le forze contattando i norvegesi per distribuire i prodotti che sono stati recuperati. Mehmet accompagnerà Zuleyha cogliendo l'occasione per passare del tempo con lei.

Nel frattempo, come svelano le nuove anticipazioni di Terra amara, Demir verrà trovato privo di vita da alcuni operai e rinchiuso in un frigorifero. Chi è stato così crudele da fargli fare questa fine? Il risentimento nei suoi confronti da parte di Zuleyha svanirà in un attimo dopo la notizia della sua morte.

La morte di Demir sconvolgerà sia la sua famiglia che i cittadini, e Zuleyha si darà da fare immediatamente per organizzare le esequie del marito dal quale voleva divorziare.