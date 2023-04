L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato per tutto il mese di maggio 2023 su Rai 3. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Alberto Palladini, il quale si mostrerà spietato e vendicativo come non mai nei confronti di chi ritiene che gli abbia rovinato la vita.

Spazio anche alle vicende di Roberto Ferri, il quale inizierà a mettere in dubbio l'atteggiamento della sua ex compagna Lara Martinelli.

Alberto viene lasciato da Clara: anticipazioni Un posto al sole maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole del mese di maggio saranno ricche di colpi di scena per Alberto.

Dopo aver scoperto tutte le malefatte che l'uomo ha portato avanti anche ai danni del Caffè Vulcano di Silvia, Clara prenderà una decisione che si preannuncia irremovibile.

La donna, infatti, si renderà conto di essere stata ingannata dall'uomo che aveva al suo fianco, dato che le aveva promesso di essere cambiato e di voler iniziare una nuova vita.

Clara capirà che non può fidarsi di Alberto e, per questo motivo, metterà la parola fine alla loro storia d'amore, chiuderà con Palladini ammettendo di essere pronta a lasciarsi alle spalle il passato per andare avanti e voltare pagina.

Alberto Palladini spietato: anticipazioni Un posto al sole maggio

Un vero e proprio choc per Alberto che, di punto in bianco, si ritroverà a dover fare a meno anche dell'amore di Clara.

Le anticipazioni di Un posto al sole del mese di maggio rivelano che, proprio questo rifiuto da parte della donna, spingerà Alberto a mettere in atto la sua vendetta nei confronti di coloro che hanno diffuso quel video che lo ha incastrato e rovinato.

Insomma, Alberto non avrò alcuna intenzione di arrendersi e prometterà a se stesso che non si arrenderà fino a quando non verrà fuori il nome della persona che lo ha incastrato e messo nei guai.

Palladini, quindi, si mostrerà spietato e crudele più che mai pronto a vendicarsi di colui che gli ha "rovinato" il suo sogno d'amore con la bella Clara.

Roberto dubita di Lara: anticipazioni Un posto al sole maggio 2023

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno le nuove mosse che Alberto metterà in atto, le anticipazioni di Un posto al sole del prossimo maggio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per per le vicende di Roberto e Lara.

L'uomo, infatti, inizierà ad avere molti sospetti in merito allo stato di salute del piccolo Tommaso: i continui malesseri del bambino attireranno i dubbi e i sospetti di Roberto, che vorrà vederci chiaro.

E, proprio nel corso delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3, Lara rischierà di veder crollare il suo castello di bugie. Roberto, infatti, non si fida più di lei e per tale motivo potrebbe metterla seriamente nei guai, fino ad arrivare a scoprire tutta la verità sul conto del bambino.