Rischio censura a Uomini e donne? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda dal 26 al 28 aprile con le nuove puntate di questa edizione che si avvia verso le battute finali.

Al centro dell'attenzione ci sarà un acceso scontro che vedrà protagonisti Riccardo e Armando: i due volti del trono over si ritroveranno ai ferri corti.

Una scena che si preannuncia particolarmente forte, al punto che Maria De Filippi potrebbe decidere di tagliarla e quindi censurarla dalla messa in onda televisiva.

Rissa sfiorata tra Armando e Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che in studio si riaccenderà lo scontro tra Armando e Riccardo.

I due volti del trono over si ritroveranno così ai ferri corti dopo le pesanti insinuazioni da parte di Riccardo, il quale continuerà a sostenere che Armando avrebbe un manager che starebbe gestendo la sua "carriera televisiva".

Dubbi che erano stati già mossi in precedenza da Aurora e che torneranno prepotentemente a galla dopo le affermazioni di Riccardo Guarnieri, pronto a mettere alla berlina il suo storico rivale.

Sta di fatto che la situazione nello studio del talk show pomeridiano di Canale 5 assumerà una piega del tutto inaspettata: le anticipazioni rivelano che Armando e Riccardo si ritroveranno quasi alle mani, sfiorando la rissa.

Rischio censura a Uomini e donne per Armando e Riccardo

È stato necessario l'intervento di altri protagonisti dello show per separarli e in tal modo ripristinare la calma e l'armonia in studio.

Insomma, una scena particolarmente forte che potrebbe essere censurata dalla messa in onda televisiva su Canale 5.

Lo scontro tra Armando e Riccardo e la rissa sfiorata tra i due, potrebbe non essere trasmessa in televisione, così da evitare ulteriori polemiche per l'atteggiamento dei due volti del trono over.

Maria De Filippi potrebbe tagliare lo scontro tra Armando e Riccardo a U&D

Del resto non sarebbe la prima volta che, alcune scene particolarmente a rischio, verrebbero tagliate dalla messa in onda televisiva di Uomini e donne.

In passato era già capitato con altri protagonisti del trono over e classico e, recentemente, è successo anche con il serale di Amici 22.

Maria De Filippi è stata protagonista, in fase di registrazione, di un acceso scontro con Raimondo Todaro ma la scena non è stata trasmessa durante la puntata in onda su Canale 5.

Una decisione, che secondo quanto riportato sulle pagine del settimanale "Nuovo Tv", sarebbe dovuto anche alla nuova linea editoriale imposta dai vertici Mediaset, i quali chiederebbero maggiore rigore e meno trash nei programmi in onda in prima serata e in daytime su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.