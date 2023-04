Lunedì 24 aprile a Un posto al sole si aprirà una settimana all'insegna delle grandi emozioni. Le anticipazioni della puntata annunciano che in primo piano ci sarà ancora il piccolo Tommaso, che avrà dei problemi di salute. Pensare che suo figlio non stia bene porterà Roberto a riavvicinarsi a Lara e questo provocherà nuovamente la gelosia di Marina. Nel frattempo Alberto sarà furioso per aver perso Clara e sfogherà la sua rabbia su chi crede responsabile di tutto. Infine i riflettori saranno puntati su Mariella, che inizierà a nutrire dei sospetti su suo marito e si ritroverà a sbirciare il suo cellulare.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina sempre più gelosa di Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 24 aprile raccontano che il piccolo Tommaso starà di nuovo male. Dopo aver scoperto che il bambino ha davvero dei problemi di salute, Roberto tornerà sui suoi passi con Lara e sarà nuovamente gentile nei suoi confronti. Il riavvicinamento di Ferri e Lara non sarà visto affatto di buon occhio da Marina, che non potrà fare a meno di essere gelosa del marito, soprattutto perché continuerà a pensare che, a differenza della sua rivale, lei non potrà mai dargli un figlio.

Anticipazioni puntata di lunedì 24 aprile: Giulia darà il suo sostegno a Clara, Alberto furioso

La puntata di Un posto al sole, che sarà trasmessa su Rai 3 lunedì 24 aprile, vede al centro dei riflettori anche Clara.

La donna, delusa per l'ennesima volta dal comportamento di Alberto, sarà decisa a escluderlo dalla sua vita. Per lei non sarà facile ricominciare, ma ci sarà Giulia che come sempre sarà pronta a darle tutto il suo sostegno. Palladini, invece, si ritroverà solo e pieno di rabbia, e non esiterà a sfogare la sua frustrazione su chi crede responsabile della rovina della sua famiglia.

Le trame non specificano di chi si tratti, ma è probabile che Palladini attribuisca la fine della sua storia a Micaela, che con il suo video ha rivelato il tradimento a Clara.

Mariella in preda ai sospetti, pronta a spiare nel telefono di suo marito alla ricerca di qualche indizio

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, nella puntata di lunedì 24 aprile, a casa Del Bue ci sarà un po' di tensione.

Lo strano atteggiamento di Guido e le sue uscite sempre più frequenti con Michele non faranno altro che aumentare i dubbi di Mariella, che inizierà a sospettare del marito. Per avere delle risposte alle sue domande, Mariella arriverà a prendere il cellulare di Guido e a sbirciare alla ricerca di qualche indizio compromettente. Per Mariella tuttavia l'operazione si rivelerà più difficile del previsto, perché non avrà la password del dispositivo del marito.