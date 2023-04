Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda il 4 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, rivelano che Alberto dovrà mettere da parte il suo piano per incastrare Silvia, visto che Rossella scoprirà che cosa sta combinando ai danni di Caffè Vulcano.

Nel frattempo, Roberto si sentirà tremendamente in colpa per aver tradito Marina con Lara. L'arrivo di Arnoux a Napoli però una sferzata di allegria e spensieratezza a Marina, che inizierà a riflettere seriamente sul da farsi. Intanto, Samuel penserà al suo futuro ''bucolico'' con Speranza che, forse, non è ciò che realmente vuole.

Anticipazioni Un posto al sole: Silvia cede alle pressioni di Alberto

Silvia si renderà conto di non avere altra alternativa se non quella di diventare socia di Alberto, che le ha proposto di acquistare la metà delle quote di Caffè Vulcano.

Otello non può aiutarla, vista la reticenza di Renato a concedergli il prestito e l'unica soluzione possibile sarà quella di accettare la proposta di Palladini. Diego, Nunzio e Samuel si allarmeranno, certi che a breve perderanno il loro posto. Ma qualcuno metterà i bastoni tra le ruote ad Alberto.

Rossella scopre che Alberto ha scritto le recensioni: anticipazioni Un posto al sole

Continuando con gli spoiler della puntata di Un posto al sole del 4 aprile Rossella avrà un'intuizione.

Dietro le recensioni negative al Caffè Vulcano si cela la mano di un unico regista. Ben presto Rossella riuscirà a capire che è stato Alberto a scrivere tutte quelle falsità sul locale della madre. Immediatamente Silvia verrà messa al corrente dell'inaspettata scoperta e così riuscirà a fermarsi in tempo, poco prima di concludere l'affare che le aveva proposto Palladini e che l'avrebbe portata alla rovina completa.

Un posto al sole, anticipazioni: Roberto in ansia dopo il tradimento con Lara

Lara è riuscita a portare Roberto dalla sua parte facendogli rimandare il viaggio a Londra con Marina, che si sente sempre di più trascurata. Non solo: Martinelli ha saputo mirare al punto debole di Ferri che, in crisi con Marina, ha finito per cedere.

Ferri sarà in ansia e proverà a rimediare al suo errore, ma forse è troppo tardi. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Marina farà una decisione drastica su Roberto dopo che a Napoli tornerà Arnoux, l'uomo che si era perdutamente innamorato di lei. Prima che questo momento arrivi, tuttavia, ci saranno altri eventi che coinvolgeranno da vicino Roberto e Marina e che avranno Lara come artefice del loro allontanamento.