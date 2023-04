L'esperienza di Silvio nello studio di Uomini e donne si è conclusa dopo la fine della sua storia d'amore con Gemma Galgani, la storica dama del trono over.

Il cavaliere, dopo essersi reso conto che c'era una incompatibilità con la dama torinese, ha scelto di chiudere la loro conoscenza e voltare pagina definitivamente, lasciando anche lo studio del talk show.

Ma a quanto pare Maria De Filippi lo avrebbe ricontattato per fargli una proposta dopo il suo addio al programma.

Silvio esce di scena dal cast di Uomini e donne trono over

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne trasmesse in queste settimane su Canale 5, sono state caratterizzate dall'addio del cavaliere Silvio.

Terminata la sua esperienza con Gemma, ecco che il cavaliere ha scelto di chiudere definitivamente con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e voltare pagina.

Un addio che non è passato inosservato dato che, in queste settimane, Silvio è riuscito ad imporsi come uno dei nuovi volti di punta del trono over, in grado di creare dinamiche e alimentare dibattiti in studio.

Ebbene, stando alle indiscrezioni riportate in rete, dopo la sua decisione di abbandonare il programma, la conduttrice del talk show sarebbe tornata a farsi sentire.

Maria De Filippi avrebbe chiamato Silvio dopo il suo addio al cast di Uomini e donne over

Maria De Filippi, infatti, si sarebbe messa in contatto con Silvio per fargli una proposta dopo la sua inaspettata decisione.

Sembrerebbe, infatti, che la padrona di casa di Uomini e donne abbia chiesto a Silvio di ripensarci, complici anche le diverse richieste che ci sono state nel corso di queste settimane, da parte di dame che sarebbero interessate a conoscerlo meglio.

Insomma, la conduttrice sarebbe favorevole a un possibile ritorno in studio dell'ormai ex spasimante di Gemma e gli avrebbe chiesto anche di poter valutare le nuove dame e in tal caso decidere se ritornare o meno in studio.

La proposta che Maria avrebbe fatto a Silvio dopo l'uscita di scena da Uomini e donne over

Una proposta che, al momento, non sarebbe stata presa ancora in considerazione da parte di Silvio: il cavaliere, infatti, non ha preso parte alle ultime due registrazioni di Uomini e donne che si sono svolte questo fine settimana ma non si esclude che possa ritornare nelle prossime.

In tal caso il rientro in studio di Silvio non passerebbe affatto inosservato: quale sarebbe la reazione di Gemma Galgani nel rivedere il suo ex? I colpi di scena sicuramente non mancherebbero, dato che la dama torinese ha scelto di voltare pagina e lo ha fatto lasciando il suo numero di cellulare a Claudio, un nuovo cavaliere del trono over.