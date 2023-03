Continua l'appuntamento con Un posto al sole e le puntate di aprile 2023 che andranno in onda su Rai 3. Centrale è la situazione drammatica di Silvia che, pur di non far fallire Caffè Vulcano, sta prendendo in seria considerazione la proposta di Alberto. Palladini le ha proposto di diventare socio per il 50% ma la sua idea di ripresa è molto lontana da quella che poteva immaginare: risollevare le sorti del bistrot, per l'avvocato, presuppone l'eliminazione della cucina e non solo. Anche il personale dovrà essere raso al suolo. E così, Nunzio, Samuel e Diego si troverebbero senza lavoro.

Silvia non ha alternative, anche perché Otello non ha intenzione di vendere la casa di Indica.

Anche se Otello ha chiesto un prestito per riscattare il Vulcano, le cose non andranno come previsto e, nei nuovi episodi, Silvia sarà a un passo dal firmare l'accordo che le ha propinato Alberto, con scopi ancora non ben chiari. Ma ecco che, sul più bello, Rossella farà una scoperta sconcertante che riguarda il locale.

Un posto al sole, anticipazioni aprile 2023: Nunzio e Diego mettono alle strette Alberto

Nel dettaglio le nuove anticipazioni di Un posto al sole del mese di aprile svelano che Renato non sarà affatto d'accordo nel concedere il prestito a Otello. A quel punto, Silvia avrà un'unica possibilità, ovvero quella di accettare le condizioni di Alberto che, tuttavia, si sta insospettendo delle persone vicino a Silvia: che cosa ha davvero in mente Palladini?

Diego e Nunzio, davanti alla concreta possibilità di essere licenziati se Silvia accettasse le quote di Alberto, inizieranno a indagare sugli attacchi social che hanno affossato il Caffè Vulcano e saranno certi che Palladini c'entri qualcosa. Sarà così che i due tenteranno una mossa disperata per salvare il locale dalle grinfie di Alberto.

Un posto al sole spoiler aprile: Rossella fa una strana scoperta

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo Rossella molto preoccupata per la situazione del Caffè Vulcano. Insospettita dal comportamento di Alberto, comincerà a indagare sulle recensioni negative che ultimamente ha ricevuto Silvia, facendo una scoperta a dir poco incredibile.

Dopo quanto appreso, Rossella inviterà Silvia a non demordere e a non accettare la proposta di Alberto, bensì di rivolgersi alla polizia postale: dietro agli attacchi social c'è una mano ben precisa e di tratta di Palladini, come si è scoperto nella puntata andata in onda oggi, martedì 28 aprile su Rai 3.

L'avvocato verrà smascherato? A quanto pare sì e sarà merito di Rossella, Nunzio e Diego, pronti a tutto per salvare Caffè Vulcano e non far cadere Silvia nella trappola di Alberto.