Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 5 aprile non potranno mancare di certo nuovi ed avvincenti colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Le trame dell'episodio, in particolare, riguarderanno le vicende di Ezio Colombo. Da quando ha dato il via alla sua azienda, la sua vita è cambiata radicalmente. Dopo essersi distaccato dalla Palmieri, adesso è lui a prendere le decisioni di come gestire la sua attività.

Adesso, però, gli affari possono andare ancora meglio poiché è venuto a conoscenza di un'interessante novità. Vittorio Conti, infatti, sta cercando un'azienda con cui collaborare per il confezionamento degli abiti. Pertanto, Vittorio sicuro di poter avviare un'ottima collaborazione con Ezio, decide di proporsi.

Il contabile del Paradiso delle signore cerca di riconquistare Maria

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, dopo aver scoperto il motivo per cui Marco ha fatto ritorno improvvisamente a Milano, Ezio e Veronica preferiscono non rivelare nulla a Gemma. D'altronde, se venisse a sapere che ha interrotto la sua relazione con Stefania, la giovane Venere potrebbe turbarsi e adesso non è il momento opportuno per aggiungere altri pensieri.

Nel frattempo, Vito cerca un modo per riconquistare la sua amata Maria [VIDEO]. Tuttavia, essendo un'impresa molto ardua, decide di giocare tutte le sue carte. Una su tutte quella di chiedere scusa a Francesco, nella speranza che quest'ultimo accetti di buon grado e facendosi così perdonare. Con questa mossa, potrebbe in qualche modo ammorbidire la giovane sarta convincendola a fare un passo verso di lui.

La collaborazione tra Ezio e Vittorio

Successivamente, dopo la proposta di matrimonio Irene decide di invitare a cena Alfredo con tutta la sua famiglia. In questo modo, possono ufficializzare il tutto e consolidare ulteriormente il loro amore.

Intanto, la nuova collaborazione tra il Paradiso delle Signore e l'azienda di Ezio prende forma giorno dopo giorno.

Tuttavia, quando Matilde viene a sapere che Vittorio non ha perso tempo nel distaccarsi totalmente dalla Palmieri, resta delusa. Soprattutto perché non è stata informata prima di procedere con la ricerca di un'azienda sostitutiva. D'altronde, hanno lavorato a stretto contatto per così tanto tempo e, adesso che lei lavora per Umberto, avrebbe preferito che fosse stata comunque interpellata.

Infine, nonostante i tentativi della sua famiglia di tenerla lontana dalla verità, Gemma viene comunque a conoscenza della novità su Marco.