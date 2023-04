L'appuntamento con Uomini e donne prosegue il 4 e 5 aprile con due nuove puntate in onda su Canale 5. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena, dato che al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Lavinia Mauro.

Per la tronista romana, infatti, giungerà il momento di voltare pagina definitivamente e quindi comunicare il nome della sua scelta finale in studio tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, i due pretendenti che sono giunti al rush finale.

Lavinia pronta per la scelta: anticipazioni Uomini e donne 4-5 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno in onda il 4 e 5 aprile su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la scelta di Lavinia Mauro.

Dopo un percorso decisamente lunghissimo, fatto di numerosi alti e bassi, ecco che la tronista romana si ritroverà a mettere la parola fine alla sua esperienza in studio.

Alessio Campoli e Alessio Corvino sono i due pretendenti che si ritroveranno a fare i conti con il verdetto finale della tronista.

Lavinia si dichiara a Corvino: anticipazioni Uomini e donne

Ebbene, le anticipazioni sul talk show di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio prima per la messa in onda di un best-of in cui saranno mostrate le immagini delle esterne fatte dalla tronista con Campoli e Corvino.

In studio, Lavinia, non nasconderà che questo percorso è stato particolarmente complicato e ci sono stati diversi momenti fatti di "alti e bassi".

Alla fine, però, Lavinia deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Alessio Corvino, il ragazzo di Caserta che in questi mesi è stato più volte criticato e bersagliato in studio per le varie segnalazioni arrivate sul suo conto.

Lavinia, nel momento del discorso finale, ammetterà di aver avuto molti dubbi sul conto di Alessio ma, alla fine di questo percorso, ha capito che è lui il ragazzo che vuole al suo fianco per iniziare un nuovo percorso di vita.

Alessio Campoli spiazza dopo il rifiuto: anticipazioni Uomini e donne 4-5 aprile

La reazione di Corvino non si è fatta attendere: il ragazzo ha detto sì alla tronista e subito dopo la dichiarazione d'amore ufficiale è partito il brano "Your Song", che ha dato così il via a questa storia d'amore.

Situazione diversa con Campoli: il ragazzo ha dovuto incassare il no della tronista ma la sua reazione in studio ha spiazzato tutti.

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Campoli ha incassato il colpo senza batter ciglio, cimentandosi anche in un ballo finale con la tronista, che lo ha ringraziato per le belle emozioni e per il suo cuore d'oro.

E poi ancora, nel corso dei nuovi appuntamenti con il talk show Mediaset, ci sarà spazio anche per le novità legate alla tronista Nicole.