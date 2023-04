Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) è partita da sola, come suggeritole da Italo (Mauro Negrini), per andare a trovare a Lione una sua cara amica in fin di vita. Peccato, però, che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) scopre che la nobildonna non si trova in Francia, rimanendo ignaro sia sul perché la sua amata gli ha mentito che sull'effettiva destinazione della stessa. Voglioso di scoprire la verità, il gestore del Bar Bottini chiede a Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) di aiutarlo in tal senso.

Ad aleggiare attorno alla menzogna della contessa c'è il regalo che quest'ultima fa consegnare a Marcello proprio mentre il cameriere e la Vicepresidentessa del Circolo stanno acquisendo nuovamente la loro vecchia simbiosi. Sebbene non vi siano spoiler a confermalo, Adelaide potrebbe far pedinare Marcello e Ludovica al fine di scongiurare un loro riavvicinamento.

Marcello scoprirà che Adelaide non è andata a Lione

Gli spoiler dello sceneggiato Rai creato da Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate dal 10 al 14 aprile, raccontano che Ludovica tornerà indietro a Marcello alcuni oggetti e ciò farà sì che i due ex partner inizino a ricordare i bei momenti trascorsi assieme.

Senza poter contare sul supporto di Adelaide, la quale non si trova in città, la giovane Brancia parrà non riuscire a risolvere delle problematiche inerenti il Circolo, quindi chiederà a Barbieri di darle una mano.

Mentre Marcello e Ludovica inizieranno a vacillare ripensando alla loro passata storia d'amore, il gestore della Caffetteria riceverà un regalo inaspettato da parte della nobile Di Sant'Erasmo, dono che avrà il potere di far emergere nuovamente la spinta passionale di Barbieri nei riguardi della contessa.

Marcello vorrà fare una sorpresa ad Adelaide raggiungendola in Francia, salvo scoprire che in realtà la donna non è realmente andata a Lione.

Perplesso e destabilizzato, Barbieri chiederà a Ludovica di aiutarlo a scoprire la verità.

Adelaide potrebbe far pedinare Marcello e Ludovica

Ludovica, dopo aver scoperto il flirt tra Marcello e Adelaide, gioca oramai a carte scoperte palesando il proprio amore immutato nei riguardi dell'ex fidanzato. Quest'ultimo, invece, sembra faccia qualche resistenza in più ma, considerando i propositi di riconquista d'inizio stagione, è possibile ipotizzare che Barbieri non disdegnerebbe affatto, per usare un eufemismo, un ritorno di fiamma con la figlia di Flavia (Magdalena Grochowska).

Sospettando come tra i due possa riaccendersi la fiammella amorosa, Adelaide potrebbe far pedinare Marcello e Ludovica al fine di scongiurare un riavvicinamento tra gli ex fidanzati. Ad avvalorare tale tesi ci sarebbe il sospetto tempismo col quale il dono della contessa arriva al cospetto di Barbieri, proprio quando il cameriere e Brancia iniziano a vacillare ricordando i bei tempi andati quando stavano assieme.