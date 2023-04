Le nuove riprese di Uomini e donne del 2 aprile sono state ricche di colpi di scena in studio. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che c'è stato spazio per le vicende dei protagonisti del trono over e, a tenere banco, sono state in primis le vicende di Riccardo e Armando.

I due cavalieri si sono ritrovati a contendersi una delle nuove dame che sta partecipando alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e, alla fine, ad avere la meglio è stato il cavaliere napoletano.

Riccardo Guarnieri volta pagina: anticipazioni Uomini e donne riprese 2 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove riprese di Uomini e donne del 2 aprile, svelate in anteprima da Lorenzo Pugnaloni a Blasting News, rivelano che Riccardo Guarnieri ha scelto di farsi avanti con due nuove dame che sono entrate a far parte del parterre del trono over.

Trattasi di Valentina e Rebecca: la prima ha accettato l'invito di Riccardo e infatti sono usciti insieme per conoscersi meglio fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Rebecca, invece, ha rigettato al mittente l'invito che le è stato fatto da Riccardo Guarnieri, sostenendo di non provare un interesse nei suoi confronti.

La dama ha ammesso che, nel corso di questi anni, ha avuto modo di vedere le avventure di Riccardo Guarnieri da casa e non si è fatta problemi a confessare di non gradire il suo modo di fare, motivo per il quale ha preferito evitare anche un'uscita di coppia col cavaliere.

Riccardo rifiutato 'per colpa' di Armando: anticipazioni Uomini e donne riprese 2 aprile

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che dietro questo rifiuto da parte di Rebecca nei confronti di Riccardo, si cela l'interesse della dama nei confronti di un altro volto storico presente ormai da anni il parterre del trono over.

Trattasi di Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che proprio come Riccardo è presente in trasmissione da un po' di anni e ancora non è riuscito a trovare la donna ideale della sua vita.

Ebbene, alla fine Armando è riuscito a far breccia nel cuore di Rebecca: i due hanno scelto di uscire insieme e quindi approfondire la frequentazione fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Armando volta pagina con Rebecca: anticipazioni Uomini e donne

Armando, senza troppi mezzi termini, ha svelato che Rebecca rappresenterebbe il suo prototipo di donna sia dal punto di vista fisico sia da quello caratteriale.

Insomma, sembrerebbe proprio che il cavaliere napoletano sia riuscito a trovare la sua "anima gemella" con la quale poter costruire qualcosa di serio e duraturo. La love story andrà in porto? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione.