Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende di Nicole, la quale si ritroverà a dover affrontare un po' di situazioni in studio che non passeranno inosservate.

In un primo momento, infatti, Nicole dovrà fare i conti con la reazione del tutto inaspettata di Andrea che rifiuterà una proposta della tronista in studio.

Spazio anche alle vicende di Cristian: per la tronista, infatti, arriverà il momento di decidere se portare avanti o meno questa frequentazione.

Nuove anticipazioni Uomini e donne: Nicole rifiutata da Andrea in studio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Nicole, la quale si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show con il suo percorso sentimentale che volge ormai al termine.

La tronista, infatti, sarà uno dei volti di punta di questo finale di stagione della trasmissione Mediaset e dovrà fare i conti con i corteggiatori che sono rimasti in gioco fino a questo momento.

Questo è il caso di Andrea, il corteggiatore che ad oggi sembra essere il super favorito in vista della scelta finale.

Ebbene, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che la tronista inviterà il corteggiatore a fare un ballo in studio insieme, ma la sua reazione non sarà delle migliori.

Andrea deluso da Nicole: anticipazioni Uomini e donne

Andrea, infatti, preferirà non ballare con la tronista e non si farà problemi a rifiutare la sua proposta in studio: una decisione che finirà per spiazzare la ragazza, la quale si ritroverà a dover affrontare il secco "no" del suo pretendente, che questa volta si rivelerà particolarmente categorico.

A quanto pare, infatti, ci sono stati una serie di atteggiamenti da parte di Nicole che non sarebbero piaciuti per niente al giovane Andrea, al punto da mettere in discussione il suo percorso fatto fino a questo momento.

Occhi puntati anche su Cristian, il corteggiatore che nella precedente puntata di questa edizione, scelse di andare via dalla trasmissione.

Nicole chiude con Cristian: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Ebbene, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la tronista prenderà la sua decisione finale su Cristian.

Contrariamente ad ogni aspettativa, Nicole deciderà di lasciare andare via il corteggiatore e non farà nessun gesto nei suoi confronti per cercare di convincerlo a tornare.

Insomma, un addio definitivo quello della tronista nei confronti del giovane pretendente che si era messo in gioco per conoscerla.