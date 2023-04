Sono tanti i personaggi lanciati da Uomini e donne che ultimamente sono al centro del gossip per motivi amorosi: Chiara Rabbi è andata contro Roberta per il flirt che ha avuto con Davide, Ida ha attirato l'attenzione con una canzone, Luca ha confermato la fine della relazione con Soraia. Dopo settimane di chiacchiere e illazioni, l'ex tronista ha usato Instagram per far sapere di essere tornato single: la ragazza, invece, non si è ancora esposta per commentare i rumor sul perché è finita con Salatino.

Aggiornamenti sulla coppia di Uomini e donne

Da giorni siti e riviste parlavano di una crisi in corso tra due protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne: Luca e Soraia sono spariti dalla circolazione da tempo e nelle ultime ore è trapelato il motivo.

Dopo essere rimasto in silenzio a lungo sulle tantissime chiacchiere che sono circolate sul suo rapporto d'amore (insistenti rumor su vari tradimenti che avrebbe scoperto una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip), l'ex tronista ha deciso di esporsi per raccontare parte della sua verità.

"Tra me e Soraia è finita, vi chiedo di rispettare questo momento. Vi voglio bene", si è limitato a scrivere il romano su Instagram la sera del 17 aprile.

Con poche parole, dunque, Salatino ha ufficializzato la separazione dalla corteggiatrice che ha scelto meno di un anno fa nel programma di Maria De Filippi, quello al quale ha partecipato per un'intera stagione in due ruoli differenti.

Le indiscrezioni sui personaggi di Uomini e donne

Prima di confermare la rottura con Soraia, Luca aveva postato sempre su Instagram una riflessione che lasciava intendere che le cose non andassero affatto bene tra i due.

"Non è tanto la grandezza delle delusioni, quando la piccolezza di chi credevi fosse grande", è questo il pensiero che Salatino ha pubblicato e poi cancellato dal suo profilo il 17 aprile scorso, giorno in cui ha annunciato la fine della storia d'amore con Ceruti.

Che questa coppia stesse scricchiolando, lo si vociferava da settimane: i siti di gossip, infatti, hanno riportato tutte le indiscrezioni che sono emerse su quello che l'ex corteggiatrice avrebbe fatto nel periodo in cui il compagno era recluso tra le mura di Cinecittà.

I diretti interessati non l'hanno mai confermato, ma pare che Soraia non sia stata proprio fedele a Luca mentre era un concorrente del Grande Fratello Vip: si ipotizzano vari tradimenti, soprattutto con un imprenditore di Como col quale la giovane è stata anche paparazzata di recente.

Le voci sui protagonisti di Uomini e donne

Amedeo Venza si è esposto per informare i curiosi del fatto che Luca avrebbe anche bloccato Soraia dappertutto, sia sui social network che sul cellulare, come a voler tagliare qualsiasi tipo di collegamento con lei dopo aver scoperto cose poco piacevoli.

La ragazza, invece, al momento non ha ancora commentato in nessun modo i tantissimi gossip che stanno circolando sul suo conto, neppure la notizia ormai ufficiale che non è più la compagna di Salatino.

La coppia che si è formata all'interno degli studi Elios meno di un anno fa, dunque, è scoppiata e i fan ancora non ne conoscono il vero motivo.

Un'altra amata protagonista di Uomini e donne che sta facendo discutere è Ida: alcuni attenti internauti, infatti, nelle scorse ore hanno notato che la dama del Trono Over ha postato su Instagram una canzone che l'ex Riccardo aveva condiviso pochissimo tempo prima.

Il pubblico del dating-show è diviso a riguardo: da un lato c'è chi pensa si tratti solo di una coincidenza, dall'altro chi è convinto che Platano abbia voluto punzecchiare Guarnieri.