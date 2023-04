Armando Incarnato continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica e, dopo le accuse che gli sono state rivolte a Uomini e donne dalla dama Aurora, ecco che si è ritrovato messo nei guai anche da un altro volto storico della trasmissione di Maria De Filippi.

Trattasi di Veronica Ursida che, pur essendo assente in trasmissione da un po' di tempo, ha scelto di intervenire in prima persona sui social per dire la sua su Armando.

E, i commenti dell'ex volto del trono over non sono stati per niente teneri, dato che ha puntato il dito contro il cavaliere e il suo modo di fare.

Armando Incarnato scatena accese polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando Incarnato continua ad essere uno dei volti più chiacchierati e discussi di questa edizione del trono over.

Durante le ultime puntate trasmesse in tv, Aurora si è scagliata duramente contro Armando, accusandolo di ingannare la redazione del talk show Mediaset, perché il suo unico scopo sarebbe quello di riuscire ad approdare in un reality show in onda su Canale 5.

E, come se non bastasse, Aurora ha rivelato che Armando avrebbe alle sue spalle un manager che si occuperebbe del suo lavoro fuori dalla trasmissione.

Accuse che il cavaliere ha prontamente rigettato al mittente anche se, in queste ore, a rincarare la dose ci ha pensato l'ex dama Veronica che è andata contro Armando.

'Serpe velenosa e cattiva', lo sfogo di Veronica contro Armando

"Tu hai un santo protettore che ti permette di stare ancora lì dentro", ha sbottato Veronica dopo aver visto gli ultimi episodi che si sono verificati all'interno dello studio di Uomini e donne con protagonista Armando.

"Prima o poi la ruota girerà e finirai di prendere in giro tutti", ha aggiunto ancora l'ex volto del trono over che sembra avere il dente avvelenato nei confronti del celebre cavaliere .

"Chi sputa sempre veleno verso il prossimo o ha qualcosa da nascondere o è solo una serpe velenosa e cattiva", ha aggiunto ancora Veronica nel suo amaro sfogo social contro Armando.

Armando si confronta con Maria: nuove anticipazioni Uomini e donne

Insomma, dopo le accuse e i sospetti di Aurora, ecco che Armando si è ritrovato messo nei guai anche dall'ex dama del trono over.

Ma cosa succederà a questo punto? Le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne di questa edizione rivelano che il cavaliere sarà protagonista di un nuovo confronto in studio con Maria De Filippi, durante il quale crollerà in lacrime.

Armando si lascerà andare allo sconforto assoluto, confermando di essere amareggiato da questa situazione e ribadendo ancora una volta la sua totale estraneità alle accuse che gli sono state mosse.