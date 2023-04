Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Tera amara, trasmessa per la prima volta in Turchia il 13 settembre del 2018. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 16 al 22 aprile 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul matrimonio saltato di Hunkar e Fekeli, sulla confessione di Zuleyha a quest'ultimo, sulla sofferenza di Mujgan, sull'arresto di Cetin, sulla vittoria alle elezioni di Hatip e sulle accuse di Sermin a Demir.

Mujgan scopre la verità su Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara segnalano che le nozze fra Hunkar e Fekeli stanno per essere celebrate ma nessuno dei loro famigliari vuole partecipare al banchetto di nozze. Nonostante i rimproveri di Gaffur, Saniye si recherà alla casa di campagna per aiutare Hunkar a prepararsi. Non sopportando l'idea che la suocera possa essere felice dopo tutto quello che le ha fatto, Zuleyha si recherà da Fekeli e gli racconterà di essere stata costretta a sposare Demir, di essere stata rinchiusa con la forza in casa, ricoverata in manicomio e allontanata da suo figlio da Hunkar. L'unica cosa che la donna ometterà di dire è che Adnan è figlio di Yilmaz. Ascoltate le parole di Zuleyha, Fekeli si rifiuterà di sposarsi.

Rientrata a casa, Zuleyha racconterà tutto a Sabahattin senza sapere che Mujgan li sta ascoltando. Behice consegnerà a Yilmaz un diario dove Mujgan sta scrivendo a suo figlio, facendolo commuovere.

Hunkar vorrebbe riappacificarsi con il figlio

Mujgan vorrebbe chiedergli spiegazioni sulla paternità di Adnan per poi non farlo. Fekeli rivelerà ad Yilmaz di voler riprendere la guerra contro gli Yaman.

Nel frattempo, Hunkar vorrebbe riappacificarsi con Demir che desisterà dopo averla sentita parlare delle malefatte del padre. Hatip si fermerà a parlare con Behice e Sermin, criticando aspramente la famiglia Yaman. Fekeli parteciperà ad una grigliata a casa di Yilmaz in cui rimarrà sconvolto nel rivedere Hunkar. Gulten vorrebbe sposare Rustem, un uomo più grande di lei e con tre figli.

Cetin lo verrà a sapere da Fatik e si presenterà alla festa di fidanzamento di Gulten dove sparerà al rivale per poi essere arrestato. A quel punto, Gulten andrà a trovarlo in prigione e gli prometterà di aspettarlo perché lo ama. Hatip ascolterà i consigli di Behice e deciderà di candidarsi come nuovo presidente della camera di commercio per opporsi alla famiglia Yaman. Alla fine vincerà contro Demir e Hunkar.

Dopo tre mesi, Sermin farà una scenata a Demir nel corso del trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman, accusandolo di voler rovinare il ricordo del padre. Naciye attaccherà Sermin, accusandola pubblicamente di essere l'amante di Hatip. Mujgan non riuscirà più a sopportare la vista di Zuleyha alla tenuta e chiederà ad Yilmaz di prendere provvedimenti. Hunkar chiederà a Fatik di riportare a Mujgan la carrozzina consegnata per sbaglio a Zuleyha. Alla vista dell'oggetto, Mujgan reagirà con rabbia riportandola immediatamente alla rivale.