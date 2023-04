La puntata di Uomini e donne che è andata in onda l'11 aprile, ha dato il via ad una serie di frecciatine da parte di ex protagoniste ad Armando Incarnato. Se Pamela Barretta ha lasciato intendere di conoscere "verità" che potrebbero smascherare il napoletano, Veronica Ursida si è esposta per attaccarlo con parole forti: la romana, inoltre, ha confermato che in passato il cavaliere avrebbe fatto casting per diversi programmi di Canale 5, cosa che lui oggi nega con determinazione.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 veniva trasmessa la puntata di Uomini e Donne in cui Armando è stato accusato di aver fatto un provino per il GF Vip grazie al suo manager, due ex dame usavano i social network per dare ragione ad Aurora e quindi per andare contro il partenopeo.

Veronica Ursida ha deciso di postare alcuni video su Instagram per rispondere a quei fan che le chiedevano insistentemente di esprimere un parere su quello che stava andando in onda in tv.

"Ho visto tutto e posso dire di essere d'accordo con Gianni Sperti sul fatto che Armando sia una persona violenta. Parla e si muove in modo minaccioso", ha sentenziato la romana che per qualche anno ha fatto parte del cast del Trono Over.

In merito all'indiscrezione secondo la quale Incarnato sarebbe gestito da un manager (cosa che lui nega con forza), la donna ha confermato: "Lui non ha un agente fisso, ma più persone che lo propongono per partecipare a serate ed eventi".

Le frecciatine delle ex di Uomini e Donne

Veronica ha anche raccontato che Armando le avrebbe confidato di aver fatto i provini per diversi reality, anche se lei non ne ha mai conosciuto l'esito.

"Io penso voglia fare i reality perché tanto a Uomini e Donne che fa? Esce un paio di volte e poi trova la scusa che sono tutte false e bugiarde.

Si sente Brad Pitt che ci fa pubblicità", ha aggiunto Ursida nello sfogo social che i siti di Gossip hanno riportato nelle ultime ore.

La romana che per un periodo ha frequentato il napoletano, dunque, dà ragione ad Aurora e a chiunque ultimamente stia mettendo in discussione il cavaliere che da oltre 5 anni fa parte del Trono Over e non ha ancora trovato una fidanzata o una persona con la quale condividere la quotidianità lontano dai riflettori.

Pamela Barretta, invece, ha usato Instagram per far sapere di conoscere dei "segreti" di Armando: "Dice che non gli interessa l'Isola dei Famosi, però ci rimase male quando presero come tentatore Michele e non lui".

"Potrei sganciare una bomba. Lui o ha la memoria corta o mente", ha concluso la pugliese sempre sui social.

Gli ultimi spoiler di Uomini e Donne

Anche Armando si è esposto su Instagram per difendersi dalle tante cose che si stanno dicendo e scrivendo sul suo conto: il protagonista del dating-show ha smentito ancora una volta di avere un manager e di aver fatto provini per trasmissioni diverse da quella condotta da Maria De Filippi.

Questa è la versione che Incarnato ha fornito anche nel corso della registrazione di U&D dell'8 aprile quella in cui la presentatrice e Gianni Sperti hanno indagato sulle accuse che Aurora ha lanciato al cavaliere.

Pressato dagli attacchi di tutti, il partenopeo si è anche messo a piangere e ha "minacciato" di abbandonare definitivamente il programma: ci ha pensato la padrona di casa a rassicurare Armando dicendogli che gli crede e che non è importante se in passato ha fatto casting per reality-show Mediaset.

Salvo colpi di scena, dunque, il protagonista del Trono Over dovrebbe essere regolarmente al suo posto del parterre nelle puntate che saranno registrate nel weekend in arrivo (attualmente le riprese sono previste sabato 15 e domenica 16 aprile).