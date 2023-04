Armando Incarnato spericolato alla guida della sua vettura. Il cavaliere di Uomini e donne, in queste puntate al centro di accesissime polemiche in studio, subito dopo la messa in onda dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, dove c'è stato il confronto con Maria De Filippi, si è immortalato in una serie di stories che non sono passate inosservate tra i vari fan, scatenando un po' di critiche.

Armando al centro di accese polemiche nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne non sono state per niente semplici per Armando, il quale si è ritrovato al centro di molte polemiche dopo le accuse di Aurora [VIDEO].

La dama del trono over ha infatti "smascherato" Armando, rivelando in studio che il cavaliere avrebbe alle spalle un manager che si starebbe occupando del suo percorso professionale e che in passato avrebbe partecipato a dei provini per entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Accuse che Armando ha prontamente rigettato al mittente, tanto che nel corso della puntata trasmessa oggi pomeriggio in tv, si è reso protagonista anche di un confronto con Maria De Filippi e Gianni Sperti.

La conduttrice ha ammesso di credere alle parole di Armando anche se, il cavaliere, ha chiesto che venisse interpellato Alfonso Signorini, per mettere la parola fine a questa situazione.

Il cavaliere di Uomini e donne si riprende in versione spericolata alla guida (Video)

Anche sui social, Armando continua a far parlare di se e in queste ore, subito dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne, ha postato un video che non è passato affatto inosservato.

Il cavaliere napoletano si è ripreso mentre era alla guida della sua vettura, inquadrando il contachilometri che in quei secondi oscillava tra i 220 e i 250 km/h.

Armando si è mostrato così spericolato alla guida, con tanto di frecciatina che sembra essere rivolta ai vari detrattori che in questi giorni sono usciti allo scoperto puntando il dito contro il cavaliere.

"Un giro pista e capisci che una macchina sa emozionarti più di tanti esseri umani", ha scritto il cavaliere del trono over di Uomini e donne nel suo video social.

'Nel dubbio, vado fino in fondo. Bastardi', la frecciatina di Armando dopo Uomini e donne

"Nel dubbio, vado fino in fondo. Bastardi", ha aggiunto ancora Armando che sembra aver lanciato una frecciatina ai vari detrattori.

Del resto, proprio in questi giorni, diversi ex volti della trasmissione di Maria De Filippi sono tornati alla ribalta per punzecchiare Armando.

È questo il caso di Veronica e Pamela, due ex dame del parterre over, le quali hanno tacciato Armando di essere falso e di aver sempre mentito in trasmissione.