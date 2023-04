Fiore Argento fa parte del cast della nuova edizione de L'isola dei famosi. Di professione stilista, è la figlia di Dario Argento, nonché sorellastra di Asia.

Quanti anni ha Fiore Argento? Carta d'identità

Nome e cognome: Fiorella Argento

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 3 gennaio 1970

Età: 53 anni

Peso: sconosciuto

Altezza: sconosciuta

Professione: stilista

Segno zodiacale: Capricorno

Cosa fa nella vita Fiore Argento?

Fiore Argento lavora nel mondo della moda, ma negli anni ha preso parte ad alcune pellicole del padre. La sua prima apparizione risale al 1984, dove nel film Phenomena interpreta Vera Brandt, una turista danese che viene uccisa da un misterioso serial killer.

Nel 1985 è nel cast di Dèmoni, altro film di Dario Argento dove interpreta Hannah.

Si tratta del suo ultimo lavoro come attrice, successivamente si è trasferita a New York per studiare al Fashion Institute of Technology.

Negli ultimi anni è stata ospite in diversi salotti televisivi come Storie italiane, Mattino cinque e Live - Non è la d'Urso Barbara d’Urso.

Le reazioni dei fan

Tra le prime reazioni all'annuncio di Fiore Argento come concorrente a L'Isola dei Famosi c'è stata quella di Asia: "Daje tutta sorella, siamo tutti con te". Altri utenti social, invece, la inquadrano come colei che potrebbe creare molte dinamiche nel gruppo: "Sarà la villain del gruppo, me lo sento". Alcuni, invece, polemizzano per il fatto che sia stata scelta soltanto perché parente di Dario e Asia Argento: "Questa è la sorella di Asia Argento?

Boh, mai sentita e vista prima. Comunque è 'l'isola dei parenti di'".

Flore Argento, la famiglia e altre curiosità

Fiore e Asia sono figlie dello stesso padre, ma non della stessa madre. Flore è nata dalla relazione tra Dario Argento e la restauratrice Marisa Casale, mentre Asia dal rapporto tra il regista e l'attrice Daria Nicolodi (morta nel 2020).

Ama molto gli animali e ha un chihuahua di nome Molly.

Tutto quello che c'è da sapere

Il cast de L'isola dei famosi 2023

L'isola dei famosi parte lunedì 17 aprile su Canale 5. Condotto anche quest'anno da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alvin come inviato in Honduras, il cast prevede anche la presenza di Enrico Papi [VIDEO] e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.

La presunta esclusione dal cast di naufraghi delle sorelle Enardu

A quanto pare nel gruppo dei naufraghi in partenza in Honduras ci sarebbero dovute essere anche Serena e Elga Enardu, ma secondo alcune indiscrezioni la loro partecipazione sarebbe saltata all'ultimo. In una recente intervista, Serena ha negato che lei e la sorella siano state escluse dal programma: "Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’isola”.