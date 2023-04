Armando Incarnato vittima di una truffa social. Il cavaliere di Uomini e donne, in queste ore, ha reso noto sul suo profilo Instagram una disavventura che gli è capitata e lo ha visto costretto a intervenire in prima persona.

Sì, perché Armando si è ritrovato a fare i conti con una serie di profili fake che hanno usato la sua immagine e il suo nome, fingendosi lui.

Il cavaliere di Uomini e donne, Armando Incarnato, denuncia una truffa sui social

Nel dettaglio, Armando Incarnato è apparso sul piede di guerra denunciando pubblicamente la truffa in cui si è ritrovato coinvolto sui social.

Il celebre cavaliere di Uomini e donne ha scoperto l'esistenza di alcuni profili fake che utilizzano le sue foto e, parlando con gli utenti di Instagram, fingono di essere lui, ingannando così le persone.

"Non accettate richieste da questo profilo e non rispondete ai messaggi. Non sono io, a breve capiremo chi è. Grazie", ha scritto Armando sui social riportando il primo profilo social che si è spacciato per lui.

'La gente non sta bene', Armando Incarnato sbotta dopo la truffa social

A quanto pare non vi è un unico profilo che fingerebbe di essere Armando sui social, dato che il cavaliere di Uomini e donne, ha puntato il dito anche contro un'altra persona (per ora ignota) che fingerebbe di essere lui.

"Mi è stato segnalato anche questo profilo, non accettate richieste, non seguite e non rispondete ai commenti. La gente non sta bene", ha sbottato Armando stufo di queste truffe che vengono messe in atto ai suoi danni, le quali rischiano di compromettere ka credibilità del cavaliere protagonista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

In attesa di scoprire come si risolverà questa delicata situazione che vede coinvolto Armando, il cavaliere continua a essere protagonista assoluto nello studio di Uomini e donne.

Armando pronto a voltare pagina a Uomini e donne: sarà amore con la nuova dama Rebecca?

Anche nel corso delle ultime puntate che sono andate in onda su Canale 5, il cavaliere ha tenuto banco per la sua frequentazione con Rebecca, una nuova dama che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Il cavaliere, a distanza di un po' di tempo dall'ultima frequentazione che lo ha visto protagonista in studio, ha ammesso di sentirsi attratto dalla dama, al punto da volerla conoscere meglio fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Tutto sembra far sperare per il verso giusto e non si esclude che, dopo diverse batoste e dopo essere stato per tanto tempo al centro delle critiche e delle polemiche in studio dei vari opinionisti, Armando possa finalmente voltare pagina e riuscire a trovare così la sua anima gemella per viversi una favola d'amore lontano dalle telecamere.