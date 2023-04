Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) riceve un telegramma che l'avvisa che una sua amica cara è in fin di vita e, successivamente, al cospetto della contessa giunge una chiamata dove scopre che tale amica è deceduta. La nobildonna, quindi, si prepara a partire alla volta di Lione assieme a Marcello Barbieri (Pietro Masotti) per presenziare al funerale, ma prima di affrontare il viaggio Italo (Mauro Negrini) consiglia alla donna di evitare di portare con sé il gestore del Bar Bottini, suggerimento che Adelaide coglie al volo.

Il consiglio del maggiordomo e il turbamento reiterato della signora Di Sant'Erasmo lasciano aperte diverse ipotesi sul reale motivo della partenza in solitaria della donna. Tra le varie supposizioni ci sarebbe l'eventuale maternità di Adelaide, ovvero quest'ultima avrebbe un figlio e l'amica cara deceduta sarebbe stata la tutrice dello stesso.

Marcello e Ludovica vorranno scoprire perché Adelaide ha mentito in merito alla destinazione del viaggio intrapreso

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7, per ciò che riguarda gli episodi da lunedì 10 a venerdì 14 aprile, rivelano che Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) penserà bene di restituire alcuni oggetti a Marcello, così i due ex partner finiranno per ricordare alcuni felici momenti di quando erano una coppia.

Mentre il feeling tra i due parrà riconsolidarsi sempre più, Marcello riceverà un regalo mandatogli da Adelaide e ciò farà riaccendere nel ragazzo la voglia di incontrare la sua amata, quindi si organizzerà per partire per Lione al fine di raggiungerla.

Prima di affrontare tale viaggio, però, scoprirà che in realtà Adelaide non è in Francia, quindi Marcello e Ludovica cercheranno assieme di scoprire perché la contessa ha mentito e dove si trova realmente.

Adelaide potrebbe essere partita da sola per nascondere di avere un figlio

La partenza in solitaria della contessa sta destabilizzando i personaggi della soap legati a essa, così come i telespettatori affezionati alla nobildonna.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, il consiglio ricevuto da Adelaide da parte di Italo, cioè di partire da sola, potrebbe essere frutto del desiderio del maggiordomo di permettere alla donna di tenere al sicuro un segreto.

Adelaide, difatti, potrebbe avere un figlio e la cara amica deceduta sarebbe stata la tutrice dello stesso. Qualora tale tesi trovasse riscontro, Di Sant'Erasmo senior si ritroverebbe ad occuparsi in prima persona del suo eventuale figlio, dinamica che darebbe una sferzata non indifferente al personaggio della contessa.