Cambio programmazione per Uomini e donne nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5. La trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi subirà delle modifiche in occasione del ponte del 25 aprile, quando l'intero palinsesto della rete ammiraglia sarà soggetto a delle modifiche.

E, per l'occasione, l'appuntamento con la seguitissima trasmissione Mediaset, sarà sospesa per ben due giornate dalla programmazione del pomeriggio.

Cambio programmazione per Uomini e donne: saltano due puntate per il ponte della Liberazione

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset legato alla messa in onda di Uomini e donne, riguarderà le giornate del 24 e 25 aprile.

In occasione del ponte della Liberazione, il palinsesto della rete ammiraglia verrà in parte stravolto e a farne le spese saranno gli appuntamenti con Terra amara e Uomini e donne.

Dalle 14:10 alle 16:10 circa, sia nella giornata di lunedì 24 che in quella del 25 aprile, è prevista la messa in onda di due film in prima visione assoluta del ciclo "Inga Lindstrom".

Cosa succede nel palinsesto Mediaset del 24 e 25 aprile 2023

A seguire, invece, risulta confermato l'appuntamento con il daytime di Amici 2023: il talent show non si fermerà in queste giornate di festa, così come non ci sarà nessuno stop per Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso in onda regolarmente in diretta durante il ponte della Liberazione.

Confermati anche gli appuntamenti con Beautiful nella prima parte del pomeriggio e quello con Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, sempre nel preserale della rete ammiraglia Mediaset.

In prime time, il 24 aprile, è confermato l'appuntamento serale con L'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Le nuove anticipazioni su Uomini e donne: Gemma e Paola si ritrovano ai ferri corti

Intanto proseguono le registrazioni di Uomini e donne e le anticipazioni delle ultime riprese, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi d scena in studio.

Spazio in primis all'ennesimo scontro che vedrà coinvolte Nicole e Roberta. Le due protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi si ritroveranno per l'ennesima volta l'una contro l'altra e in studio voleranno parole grosse.

Nervi tesi e clima aspro anche tra Gemma e Paola: le due dame del trono over, nel corso delle prossime puntate di questa fortunatissima edizione, si ritroveranno a discutere in maniera animata per via del cavaliere Elio.

Luca Daffrè, invece, si ritroverà messo in crisi per quanto riguarda il suo rapporto con la giovane Alessandra, la corteggiatrice che dopo una serie di uscite, ha scelto di "mettere in panchina".