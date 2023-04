Cristina Scuccia, ex suora, è una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi. Stando ad un rumor riportato da Venza e confermato da Marzano, pare che la naufraga non abbia raccontato la verità in alcune interviste: Cristina lontano dai riflettori avrebbe una relazione in sospeso con un ex frate. In realtà recentemente la diretta interessata aveva rivelato di essere single, ma non ha chiuso le porte all'amore.

I rumor su Cristina Scuccia

In diverse interviste Cristina Scuccia ha riferito di essere single, poiché vuole dedicare tempo solamente a sé stessa.

Tuttavia, non ha nascosto che se dovesse incontrare il vero amore potrebbe lasciarsi andare.

Secondo il blogger pugliese Venza, l'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi avrebbe mentito sul suo status sentimentale: "Io so che ha lasciato una relazione in sospeso e pare che sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano".

Al momento si tratta solamente di un pettegolezzo di Gossip, poiché la diretta interessata si è sempre dichiarata single davanti alle telecamere. Tuttavia, a fare eco alla segnalazione di Venza ci ha pensato l'influencer Deianira Marzano. Anche lei come il collega ha sostenuto di essere a conoscenza che Cristina Scuccia ha una relazione.

La segnalazione di Marzano

Da tempo Deianira Marzano come Amedeo Venza sostiene che Cristina Scuccia abbia una relazione. Tramite il suo account Instagram, l'influencer campana ha postato una stories in cui è contenuto il messaggio ricevuto da una presunta compaesana dell'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi: "Ti assicuro che lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto".

Stando alla segnalazione, in un primo momento in paese pensavano che l'ex suora avesse abbandonato i voti proprio per amore.

Come nel caso di Venza, anche qui bisogna prendere la notizia con le pinze.

Isola dei Famosi: Cristina Scuccia approda in Honduras

Lo scorso lunedì 17 aprile, su Canale 5, ha aperto i battenti una nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Tra i naufraghi approdati in Honduras, c'è anche Cristina Scuccia: la concorrente fa parte del gruppo de Las Chicas con Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Helena Prestes e Fiore Argento. L'ex suora ha messo subito in mostra le sue abilità e sta aiutando i suoi compagni d'avventura ad affrontanre al meglio la sopravvivenza sull'atollo. Prima di iniziare il Reality Show, Cristina Scuccia ha spiegato che a differenza delle altre ragazze non indosserà il bikini poiché ancora non sente di mostrare il suo corpo sul piccolo schermo.

Per ora Scuccia sembra godere del benestare degli altri naufraghi, visto che sono finiti al televoto Helena Prestes e Marco Predolin.