Cambio programmazione per Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tutti i giorni appassiona milioni di spettatori su Canale 5.

Il programma, con le feste di Pasqua, subirà delle variazioni di palinsesto e non sarà in onda nel lunedì di Pasquetta.

Il palinsesto della rete ammiraglia, infatti, subirà delle sostanziali modifiche e per Maria De Filippi arriverà un turno di stop.

Cambio programmazione per Uomini e donne: lo stop a Pasquetta

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Uomini e donne riguarderà la settimana che va dal 10 al 14 aprile 2023.

Eccezionalmente per la prossima settimana, infatti, il talk show dei sentimenti di Canale 5 non sarà in onda con le consuete cinque puntate, bensì sarà trasmesso in versione ridotta.

La messa in onda di Uomini e donne non è confermata per la giornata di lunedì 10 aprile: per la festività di Pasquetta, Mediaset stravolgerà la programmazione del daytime pomeridiano, rinunciando a diversi appuntamenti che tradizionalmente tengono compagnia al pubblico della rete ammiraglia.

Uno di questi è proprio quello con il talk show dei sentimenti che porta la firma di Maria De Filippi, il quale salterà la messa in onda in questo lunedì di festa.

Maria De Filippi si ferma con Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset per Pasquetta

I fan di Uomini e donne, però, possono stare comunque tranquilli, perché la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne è confermata da martedì 11 aprile in poi, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Stop di un giorno, quindi, per Maria De Filippi e la sua squadra di lavoro anche se ne lunedì di Pasquetta sarà comunque assicurato l'appuntamento con il daytime di Amici 22, che sarà regolarmente in onda alle 16:10 circa, dopo la messa in onda di un film che prenderà il posto di Terra amara e U&D.

Maria De Filippi si conferma leader degli ascolti pomeridiani con U&D

Intanto, però, le registrazioni del talk show dei sentimenti andranno regolarmente avanti: le nuove riprese di questa edizione sono in programma nel corso delle giornate di venerdì 7 e sabato 8 aprile 2023.

I protagonisti di Uomini e donne si ritroveranno di nuovo in studio per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda poi fino al prossimo venerdì pomeriggio.

Intanto, dal punto di vista auditel, Maria De Filippi si conferma ancora una volta regina incontrastata degli ascolti del pomeriggio.

Anche in questi giorni di festa, l'appuntamento con il talk show Mediaset si conferma leader degli ascolti del pomeriggio, con quasi tre milioni di spettatori e picchi che hanno sfiorato il muro del 30% di share.