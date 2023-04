Prosegue l'appuntamento con Un Posto al sole, la soap partenopea in onda su Rai 3 e, secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate le novità saranno molte. In primo piano tornerà Alberto Palladini che, dopo una Pasquetta movimentata, si ritroverà a fare i conti con la sua vita sentimentale. L'avvocato, infatti, sarà sconvolto da qualcosa che dirà Diana e, a farne le spese, sarà Clara che dovrà subire lo sfogo di rabbia del suo compagno. Nel frattempo, Viola ricomincerà ad avere dei dubbi sulle sue scelte di vita, mentre Damiano sarà ferito all'idea di averla persa.

Anticipazioni Un Posto al sole: Alberto e Diana ai ferri corti

Le anticipazioni di Un posto al sole di martedì 11 e mercoledì 12 aprile raccontano che Alberto tornerà protagonista. Per l'avvocato non sarà affatto un buon momento: ha rinunciato alla società con Silvia, e ora anche la vita sentimentale avrà delle difficoltà. Dopo la Pasquetta, tra Palladini e Diana accadrà qualcosa di spiacevole e anche se Alberto si darà da fare per riconquistare la sua amante, lei non sembrerà interessata quanto lui. Inoltre, l'architetta dirà a Palladini qualcosa che lo sconvolgerà, anche se le trame non specificano di cosa si tratta.

Anticipazioni puntate dell'11 e 12 aprile: qualcuno potrebbe smascherare Diana e Alberto

Le puntate di Un Posto al sole che andranno in onda martedì 11 e mercoledì 12 aprile vedranno al centro dei riflettori Alberto che a causa degli ultimi fallimenti sembrerà tornare l'uomo irascibile di un tempo. Dopo le parole che gli dirà Diana, infatti, Palladini sfogherà tutta la sua rabbia sulla povera Clara che non avrà assolutamente nessuna colpa.

Nel frattempo, gli strani atteggiamenti tra Alberto e l'architetta saranno notati da qualcuno che potrebbe smascherarli presto.

Damiano addolorato per Viola, lei avrà ancora dubbi sulle sue scelte

Le anticipazioni di Un Posto al sole di martedì e mercoledì rivelano che ci sarà ampio spazio per Silvia che finalmente potrà dare il via a un nuovo inizio con il suo amato Caffè Vulcano.

Diego e Nunzio saranno i nuovi soci e tutti saranno pronti a festeggiare la rinascita del bistrot di Posillipo. Nel frattempo, Damiano verrà a sapere che Viola ha scelto di tornare con Eugenio e ne sarà addolorato. La delusione per aver perso la donna che amava lo porterà a compiere un gesto inaspettato. Viola, invece, si preparerà a lasciare casa Giordano per ritornare a vivere con Eugenio, ma per lei non sarà così semplice. Proprio sul più bello, infatti, la mamma di Antonio inizierà ad avere dei ripensamenti sulla sua scelta. Infine, Serena e Mariella dovranno affrontare l'ennesimo litigio, ma questa volta i rispettivi mariti riusciranno a far riappacificare le due vicine di casa.