Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 e la settimana dal 17 al 21 aprile sarà ricca di colpi di scena. Gemma e Roberto saranno sempre più vicini al matrimonio, ma quando Marco saprà che la ragazza è incinta inizierà ad avere dei dubbi. Nel frattempo si riaprirà il caso che riguarda l'incendio al mobilificio Frigerio, mentre Vito non riuscirà a parlare a Maria dei suoi progetti in Australia. Alfredo sarà deluso da Irene e prenderà una decisione inaspettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Marco avrà dubbi sulla relazione tra Gemma e Roberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 17 al 21 aprile raccontano che a casa Colombo si prepareranno gli inviti per il matrimonio di Gemma. Marco, invece, informerà la sua ex fidanzata che non sarà presente al matrimonio e più tardi scoprirà che la ragazza è incinta. Il giornalista continuerà a nutrire dei dubbi sul rapporto tra Gemma e Roberto, ma la ragazza continuerà a ribadirgli che il figlio che aspetta non è suo. Ci sarà ampio spazio anche per Marcello, che sarà piuttosto deluso dalle bugie che gli ha raccontato Adelaide. A consolare Barbieri ci penserà Ludovica, che proverà a tranquillizzarlo.

Nel frattempo anche Umberto sarà preoccupato per Adelaide e si metterà sulle sue tracce, infastidendo così Flora.

Anticipazioni settimana dal 17 al 21 aprile: Matilde decisa a indagare sull'incendio

Le puntate de Il Paradiso delle Signore 7 nella settimana dal 17 al 21 aprile vedono al centro dei riflettori anche Tancredi. L'uomo sarà molto preoccupato a causa della riapertura del caso che riguarda l'incendio al mobilificio Frigerio.

Matilde sarà chiamata a testimoniare, ma suo marito proverà a convincerla a non indagare ulteriormente per non riaprire la dolorosa ferita che ha segnato la famiglia. Vittorio, al contrario, spronerà la donna ad andare fino in fondo per scoprire la verità su quanto è accaduto quella notte che le ha cambiato la vita. Per Tancredi ci sarà una buona notizia perché potrà sottoporsi all'operazione alla gamba.

Alfredo deluso dalle bugie di Irene prenderà una decisione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella settimana dal 17 al 21 aprile in primo piano ci saranno anche le coppie più giovani della soap. Alfredo penserà al momento in cui potrà presentare la fidanzata alla famiglia, mentre Vito dovrà dire a Maria della partenza per l' Australia. Irene inventerà una scusa per non fare la conoscenza della famiglia di Alfredo e quando lui lo saprà sarà profondamente deluso, tanto che dopo essersi sfogato con Vito farà una scelta inaspettata. Lamantia, invece, sarà in procinto di dire a Maria che vorrebbe portarla con lui in Australia, ma qualcosa lo fermerà. La signorina Puglisi lo precederà comunicandogli con entusiasmo di aver accettato una proposta lavorativa di Vittorio Conti.