Tante le novità che animeranno le trame de Il Paradiso delle Signore 7, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e on demand o in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni che riguardano la puntata del 18 aprile 2023 raccontano che Flora verrà a sapere che Umberto è ancora legato ad Adelaide, visto che si è messo sulle sue tracce.

Nel frattempo Roberto inizierà a essere geloso di Gemma, vedendo che tra lei e Marco c'è una inevitabile sintonia. Le sue nozze sono a rischio?

Ci sarà Tancredi in ansia per la riapertura delle indagini che riguardano la notte dell'incendio alla fabbrica Frigerio, che gli costò non solo una grave perdita economica, ma anche l'uso di una gamba.

Matilde vorrà testimoniare e davanti alla reazione del marito comincerà a sospettare che le nasconda qualcosa di molto importante.

Flora scopre le bugie di Umberto: Il Paradiso anticipazioni

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore Umberto inizierà a notare che la contessa si sta comportando in modo strano. Non solo Marcello sarà estremamente preoccupato, ma anche il commendatore. Dopo aver scoperto le informazioni che gli servivano, Guarnieri deciderà di mettersi sulle tracce di Adelaide, mentendo a Flora.

Peccato che Flora non ci metterà molto a sapere che Umberto sta cercando Adelaide, intuendo che si sente ancora molto legato a lei e che, con tutta probabilità, non l'ha mai dimenticata.

La tristezza e la frustrazione la assaliranno come un'ombra nera.

Marco e Gemma tornano insieme? Il Paradiso nuove puntate

Da quando Marco è tornato a Milano continua a dire di voler dimenticare Stefania, che si è innamorata di un altro uomo. Anche se non lo vuole ammettere, c'è ancora attrazione nei confronti di Gemma e la prova ne è la gelosia che prova per Roberto.

Lo stesso Landi si rabbuierà quando noterà che tra Marco e Gemma non si è mai spenta la scintilla. Il pensiero che le nozze saltino tormenterà Roberto.

Intanto Vito non saprà come dire a Maria che deve partire per l'Australia, temendo di perderla per sempre.

Tancredi ha paura della verità: Il Paradiso delle signore anticipazioni

Continuando con le trame della puntata Il Paradiso delle signore che andrà in onda il 18 aprile, Vittorio sarà costretto a stare accanto a Matilde per una questione lavorativa.

Alfredo sarà al settimo cielo al solo pensiero che Irene possa incontrare la sua famiglia, ma una delusione lo aspetta. Tancredi sarà molto preoccupato per la riapertura del fascicolo riguardante la notte dell'incendio alla fabbrica Frigerio.

Quando Matilde dirà di voler portare la sua testimonianza, Tancredi proverà in ogni modo a dissuaderla.