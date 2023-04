Desdemona Balzano torna a parlare del suo addio a Uomini e donne e, in una recente intervista, ha svelato di aver scelto di passare alle vie legali contro alcuni protagonisti della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

L'ormai ex dama del trono over, qualche settimana fa, è stata cacciata dalla seguitissima trasmissione di Maria De Filippi dopo essere stata accusata di aver sfruttato il programma solo per cercare visibilità mediatica e non per trovare il "grande amore" della sua vita.

Desdemona passa alle vie legali dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, il percorso di Desdemona a Uomini e donne è stato compromesso dalla diffusione di alcuni audio che l'avrebbero "smascherata" al punto da convincere Maria De Filippi a troncare la sua esperienza nello studio del talk show pomeridiano Mediaset.

Ma, secondo il punto di vista della dama, quegli audio sarebbero stati decontestualizzati da una conversazione telefonica, motivo per il quale ha scelto di passare alle vie legali contro alcuni dei volti noti dello show Mediaset.

"Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo", ha dichiarato l'ex dama del trono over intervistata da "FanPage", aggiungendo che in quel momento si è solo resa conto che si stava parlando di alcuni audio di cui lei non aveva dato il consenso per la diffusione in trasmissone.

La confessione di Desdemona dopo Uomini e donne: presentate tre querele

Tuttavia, il contenuto di quegli audio che l'hanno poi messa in cattiva luce, è stato raccontato da Gianni Sperti nel corso dell'appuntamento con Uomini e donne trasmesso su Canale 5, motivo per il quale la dama ha scelto di intervenire con il suo legale.

"Non avevo acconsentito al fatto che Gianni ascoltasse quell'audio. L'ho querelato insieme ad Alessandro Schiavone e Armando Incarnato", ha svelato Desdemona che ha così intrapreso delle azioni legali anche contro gli altri due volti del trono over che sono stati al centro di questa intricata situazione.

La dama, però, ci ha tenuto a precisare di non aver intrapreso alcuna azione legale nei confronti di Maria De Filippi e neppure verso la redazione del talk show dei sentimenti di Canale 5.

Continua il boom di ascolti per Uomini e donne di Maria De Filippi

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione dal punto di vista legale, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con grande successo in tv.

Proprio in questi giorni c'è stato spazio per la scelta finale della tronista Lavinia Mauro, che ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Alessio Corvino.

L'appuntamento con la scelta è stato seguito in tv da quasi tre milioni di spettatori con uno share che ha sfiorato il muro del 30% in daytime.