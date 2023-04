Innumerevoli colpi di scena attendono i telespettatori di Terra Amara durante le puntate della soap che andranno in onda da domenica 9 a sabato 15 aprile. Come rivelano le anticipazioni, Cetin metteranno in atto un rapimento per dichiarare il suo amore a Gulten, la quale però continuerà a rifiutarlo. Spazio ad un nuovo amore, quello tra Sabahattin e Julide, dopo che il medico avrà ottenuto il divorzio da Sermin. Massima attenzione sarà dedicata a Fekeli e Hunkar: i due, non dando importanza ai pareri contrari delle rsipettive famiglie decideranno di sposarsi.

Demir caccia la madre dalla villa

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 15 aprile, prendendo il via dalla volontà di Gulten di non accettare la corte di Cetin, il quale invece susciterà l'interesse non ricambiato di Fadik. Mentre Behice proverà ad avere attenzioni da Fekeli per far ingelosire Hunkar, Yilmaz darà un passaggio in auto a Zuleyha rimasta in panne: durante il tragitto il piccolo Adnan si rivolgerà a Akkaya chiamandolo papà. L'arrivo dei due ex alla tenuta Yaman susciterà fastidio sia in Mujgan che in Demir.

Mentre Julide scoprirà che Sabahattin ha ottenuto il divorzio, il pettegolezzo su una possibile relazione tra Fekeli e Hunkar si diffonderà per tutto il paese nel momento in cui uscirà una foto dei due insieme su un giornale scandalistico.

Certa che sia stata la nipote Sermin a fornire la foto al giornale, Hunkar dovrà fare i conti con la furia di Demir che la caccerà dalla villa. Nel frattempo Fekeli indagherà per capire chi ha messo la sua amata in cattiva luce, spiegando inoltre a Yilmaz e Mujgan da dove parte il suo amore per Hunkar.

Alla villa, Azize avrà un malore e Saniye avvertirà Hunkar che correrà in ospedale indispettendo Demir che non le rivolgerà parola.

Ma la situaizone precipiterà quando arriverà Fekeli per stare accanto a Hunkar: l'uomo chiederà davanti a tutti di sposarla e lei accetterà, sotto lo sguardo furioso del figlio che minaccerà sia Yilmaza che Fekeli stesso.

Fekeli chiede a Hunkar di sposarlo

Mentre Mujgan chiederà a Sabahattin di non lasciare l'ospedale rivelandogli che il suo divorzio è ormai esecutivo, Demir brucerà tutti gli oggetti di sua madre e poi farà sposare la nonna in un altro ospedale senza avvertire la madre.

Intanto, la notizia del matrimonio tra Fekeli e Hunkar diventerà di dominio pubblico e Yilmaz anche lui furioso litigherà con il padrino lasciando la sua casa e l'azienda. I preparativi delle nozze avranno inizio ma Demir caccerà la madre anche dall'azienda mentre Sermin spargerà la voce che Fekeli ha mostrato interesse per Behice.

Disperato per essere stato rifiutato, Cetin rapirà Gulten per farsi spiegare i motivi del suo allontanamento. La domestica confesserà di essere stata violentata ma non dirà il nome di Ercument. Nel frattempo Rusten chiederà la mano di Gulten, ma Saniye rifiuterà la proposta.