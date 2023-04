Le vicende di Armando Incarnato, dopo le pesanti accuse che gli sono tate mosse in studio da Aurora, continuano a tenere banco anche sui social.

In queste ore, a puntare il dito contro il cavaliere di Uomini e donne, ci ha pensato un'ex dama del parterre.

Pamela si è lasciata andare a delle frecciatine su Armando, tanto da svelare che, con i suoi "segreti", potrebbe metterlo seriamente nei guai con la redazione del talk show Mediaset.

Aurora mette nei guai Armando: caos in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando si è ritrovato al centro di accesissime polemiche a Uomini e donne, perché la dama Aurora ha svelato che avrebbe partecipato ai provini del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei famosi.

Come se non bastasse, Aurora ha anche svelato che il cavaliere del trono over avrebbe alle spalle un manager che si occuperebbe delle sue prestazioni lavorative.

Insomma, accuse importanti quelle mosse da Aurora nei confronti del cavaliere, che si è prontamente difeso sia in trasmissione (tanto da scoppiare in lacrime con Maria De Filippi e Gianni Sperti) sia sui social.

Armando si difende dopo le accuse mosse a Uomini e donne

Nel suo ultimo sfogo pubblicato su Instagram, Armando ha ribadito che nonostante le "menzogne" messe in giro sul suo conto, non permetterà a nessuno di infangarlo e metterlo così in cattiva luce al cospetto della redazione di Uomini e donne e della padrona di casa, Maria De Filippi.

Insomma, Armando sembra essere certo al 100% delle sue azioni e sostiene di non aver mai ingannato nessuno nel corso di questi anni trascorsi in studio alla ricerca della donna della sua vita.

Ma, a puntare il dito contro il cavaliere, ci ha pensato anche la dama Pamela Berretta che sui social si è lasciata andare a delle frecciatine al vetriolo contro il cavaliere, che in passato ha avuto modo di frequentare per un po' di tempo.

'Potrei sganciare una bomba', Armando messo nei guai anche dalla dama Pamela

"Potrei sganciare una bomba. Ho aspettato qualche anno, proprio perché ho imparato. La mia impulsività mi ha fatto commettere errori, nonostante avessi ragione", ha sentenziato Pamela sui social che ha così lanciato delle stoccate contro il cavaliere.

Insomma, sembrerebbe proprio che l'ex dama di Uomini e donne trono over sia in possesso di "informazioni" e segreti che fino a questo momento non sono venuti ancora a galla, i quali però potrebbero mettere ulteriormente nei guai Armando.

Di cosa si tratta? Sgancerà questa bomba mediatica sul cavaliere di Uomini e donne, al centro già di accese polemiche? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.