Continuano a far discutere le ultime eliminazioni di Amici: i verdetti che la giuria ha emesso a sfavore di talenti come Samu e Alessio, hanno fatto storcere il naso sia a molti spettatori che agli esperti del settore. Andreas Muller, ad esempio, si è esposto sui social network per supportare i ballerini che hanno dovuto lasciare il serale tra la terza e la quarta puntata, quelli che secondo lui erano i migliori della categoria attualmente rappresentata da Mattia, Ramon, Maddalena e Isobel.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nell'attesa che venga trasmessa in tv la 5^ puntata del serale di Amici 22, i fan stanno commentando le parole "al veleno" che un ex allievo ha usato per criticare il programma e le decisioni che i giudici hanno preso nelle ultime settimane.

Nel rispondere alle domande su Instagram, Andreas Muller ha punzecchiato il talent-show e le eliminazioni che ha proposto ai telespettatori da quando è iniziata la fase in prime-time.

"Chi sono i migliori nella categoria ballo? Quelli che sono usciti", ha fatto sapere il vincitore di una vecchia edizione del format sul suo profilo social.

Senza girarci troppo intorno, dunque, il compagno di Veronica Peparini ha contestato le esclusioni di danzatori preparatissimi come Gianmarco, ma soprattutto Samu e Alessio, unici due rappresentanti del genere hip-hop nella classe di quest'anno.

La frecciatina del fratello del cantante di Amici

Andreas non fa più parte del cast di Amici da un paio d'anni e il vero motivo della sua assenza tra i professionisti non è mai stato reso noto.

Il ballerino ha lasciato il programma prima che lo facesse anche la sua compagna, la maestra Veronica Peparini, fuori dalla commissione interna dallo scorso settembre (è stata sostituita da Emanuel Lo all'inizio della ventiduesima edizione).

In passato Muller si è esposto più volte per criticare la trasmissione Mediaset e quello che accade sia dietro che davanti alle telecamere: il giovane, in particolare, non ha digerito la scelta di Maria De Filippi di non riconfermare la sua dolce metà tra i professori di danza della scuola.

La coreografa, però, è tornata in studio un paio di volte nei mesi scorsi e l'ha fatto nel ruolo di giudice delle gare alle quali hanno partecipato gli allievi della classe 2022/2023.

Attesa per il verdetto dei giurati di Amici

Andreas Muller non è l'unico ad aver lanciato una frecciatina al programma ultimamente: anche Bacio, il fratello di Wax ha "snobbato" Amici e l'eventualità di essere un allievo delle prossime edizioni.

"Io nella scuola? Ma neanche morto. No, nemmeno se mi pagano", ha risposto il giovane artista ad una fan di Tik Tok che gli chiedeva se gli sarebbe piaciuto seguire le orme del cantante della squadra Arisa-Todaro.

Oggi, sabato 15 aprile, andrà in onda la quinta puntata del serale (quella che è stata registrata giovedì scorso), al termine della quale si scoprirà l'esito del ballottaggio eliminatorio tra Federica Andreani e Ramon Agnelli.

I giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio hanno dovuto scegliere se salvare la cantante o il ballerino alla fine di uno spareggio difficilissimo e segnato da tensione e lacrime. Molti alunni non hanno trattenuto il pianto quando hanno scoperto che un loro compagno stava per lasciare definitivamente la gara e la casetta.

Stando ai rumor che circolano in rete da qualche ora, ad abbandonare la trasmissione al suo 5° appuntamento in prime-time sarebbe stata la giovane Federica.

Chi era a rischio esclusione ma è stato salvato immediatamente dalla commissione esterna, invece, è il cantautore Cricca.