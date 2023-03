Le anticipazioni di Uomini e donne sono ricche di novità: durante la registrazione di domenica 19 marzo uno dei colpi di scena più importanti ha riguardato il trono di Lavinia Mauro.

Uno dei corteggiatori della tronista, Alessio Corvino, non si è presentato in studio, a causa di alcuni atteggiamenti avuti da Lavinia. Come confermato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione del giorno prima la tronista romana aveva ballato con Alessio Campoli, scatenando così la rabbia di Corvino: quest'ultimo non ha resistito e all'improvviso è uscito dallo studio, per raggiungere il suo camerino.

Uomini e Donne, Alessio Corvino non si presenta in studio: Lavinia delusa

Nella registrazione di Uomini e Donne del 19 marzo, Lavinia è rimasta molto delusa dal comportamento di Alessio Corvino, il quale ha deciso di non presentarsi in studio, lasciando la tronista nella confusione più totale. Lavinia, infatti, ha confessato di non essere tanto stupita della decisione del suo corteggiatore, ma di esserci rimasta comunque molto male.

Inoltre la tronista ha annunciato di essere molto vicina alla scelta già da giorni, ma di essersi "bloccata" nuovamente, dopo la segnalazione arrivata a Gianni Sperti su Corvino, secondo la quale l'uomo avrebbe partecipato ad una festa di compleanno, dove forse era presente anche la sua ex fidanzata.

Lavinia non va a 'riprendere' Alessio Corvino

Lavinia non ha preso affatto bene il gesto di Alessio Corvino, nonostante ciò ha deciso di non andare a riprendere il suo corteggiatore, ma di attendere le sue scuse.

Sempre durante la registrazione del 19 marzo Alessio Campoli ha chiesto chiarimenti a a Lavinia [VIDEO]su cosa accadrebbe nel caso Corvino non tornasse più, ma lei ha risposto che si vedrà a tempo debito.

Spazio anche alla nuova tronista Nicole Santinelli: la giovane romana ha portato in esterna Carlo e Andrea, poi ha confessato di essersi trovata molto bene con entrambi. Le anticipazioni rivelano alcune novità anche riguardo il trono di Luca Daffrè. Il ventisettenne ha fatto diverse uscite con le sue corteggiatrici, ma non tutto è andato per il meglio, anzi ha ricevuto le prime lamentele.

Nuovo corteggiatore per Nicole Santinelli

Durante la registrazione del 19 marzo, si è presentato un nuovo corteggiatore per Nicole Santinelli e non sono mancate le battute sarcastiche dell'opinionista Tina Cipollari, la quale ha ironizzato sul fatto che il ragazzo sembrasse un po' troppo "perfetto".

Luca Daffrè, invece, è uscito con due nuove corteggiatrici e con un'altra ragazza già presente nelle scorse puntate. Inaspettatamente per il nuovo tronista, sono arrivate diverse lamentele riguardo il suo carattere e i suoi atteggiamenti, da parte delle sue corteggiatrici, secondo le quali l'uomo sarebbe troppo "superficiale" e poco interessato a fare nuove conoscenze.

Trono Over: Armando accusa Paola

Gemma Galgani e il cavaliere del "trono over" Silvio hanno deciso di continuare la loro conoscenza, nonostante gli ultimi disagi.

Paola, invece, ha dovuto affrontare Armando Incarnato: il cavaliere, infatti, ha accusato la donna di avere un manager e di cercare visibilità: per questo è nata una lunga polemica all'interno dello studio. Durante la stessa registrazione, inoltre, le dame si sono divertite a sfilare, con il tema "Ti lascio senza fiato".